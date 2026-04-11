Millones ya la vieron: la película de Prime Video que se convirtió en un éxito a pocos días de su estreno + Seguir en









A pesar de no haber tenido las mejores repercusiones en cartelera, desde su ingreso a la plataforma se ubicó entre lo más visto.

Con la destacada actuación de Rebecca Ferguson, esta película ya está disponible en Prime Video y no te la podés perder. Imagen: Prime Video

Más allá de no haber tenido el éxito esperado en cines, a pocos días de su llegada a plataformas, se posicionó entre lo más visto y se convirtió en tendencia global. Ya está disponible en Prime Video la película que logró captar la atención de millones de usuarios y demuestra cómo el boca en boca digital puede cambiar el destino de una producción.

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Recién ahora, gracias al algoritmo y la curiosidad del público, la película encontró su lugar. Se trata de Sin Piedad, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Chris Pratt y Rebecca Ferguson que, tras su flojo paso por cines, se transformó en un verdadero éxito en streaming.

Sin Piedad Protagonizada por Chris Pratt, la película está causando furor en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Sin Piedad, la nueva película de Prime Video La historia se sitúa en un futuro cercano donde el sistema judicial está completamente automatizado. En este mundo, una inteligencia artificial actúa como juez, jurado y verdugo, tomando decisiones en tiempo récord. El protagonista es un detective que queda en el centro de la escena cuando es acusado de asesinar a su esposa.

A partir de ese momento, su vida depende de un juicio contrarreloj en el que deberá demostrar su inocencia. El gran conflicto surge porque tiene apenas 90 minutos para convencer a una IA avanzada de que no cometió el crimen. Este sistema no solo analiza pruebas, sino también probabilidades, lo que vuelve casi imposible revertir una condena.

Sin Piedad A pesar de no haber tenido éxito en el cine, en la plataforma de Prime Video rápidamente se ubicó entre lo más visto. Imagen: Prime Video A medida que avanza la historia, se revelan secretos personales, conspiraciones y fallas en el propio sistema, poniendo en duda la confianza ciega en la tecnología.

Prime Video: tráiler de Sin Piedad Embed - SIN PIEDAD | Tráiler Oficial Prime Video: elenco de Sin Piedad Chris Pratt (Chris Raven)

Rebecca Ferguson (Jueza Maddox)

Kali Reis (Jaq Diallo)

Annabelle Wallis (Nicole Raven)

Chris Sullivan (Rob Nelson)