Primer adelanto de la sexta temporada de Black Mirror: cuándo llega la serie a Netflix

Brooker, a quien se le atribuye la creación y escritura de la temporada 6, amplió el regreso del programa a través del sitio de fans de Netflix Tudum.com, revelando que ha roto algunas de sus propias reglas para los nuevos episodios.

Si bien los episodios de “Black Mirror” siempre han sido entregas independientes, Brooker insinúa que la temporada 6 sigue un nuevo modelo. Un logline señala que "la sexta temporada de 'Black Mirror' es la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta ahora".

"Siempre he sentido que 'Black Mirror' debería presentar historias que sean completamente distintas entre sí y seguir sorprendiendo a la gente (y a mí mismo) o, de lo contrario, ¿Cuál es el punto?" dijo Brooker. “Debería ser una serie que no se pueda definir fácilmente y que pueda seguir reinventándose".

“Entonces, en parte como un desafío, y en parte para mantener las cosas frescas tanto para mí como para el espectador, comencé esta temporada cambiando deliberadamente algunas de mis suposiciones básicas sobre qué esperar. En consecuencia, esta vez, junto con algunos de los tropos más familiares de 'Black Mirror', también tenemos algunos elementos nuevos, incluidos algunos que anteriormente juré a ciegas que el programa nunca haría, para estirar los parámetros de lo que 'Black Mirror' incluso el episodio lo es”.

Brooker dice que todas las historias son "todavía tonalmente 'Black Mirror' de principio a fin", pero tienen algunos "cambios locos y más variedad" que nunca.

“Y para darle vida a todo, tenemos una lista increíble de directores inteligentes y repugnantemente hábiles que trabajan con un elenco de actores tan talentosos que, francamente, no tienen derecho a existir. No puedo esperar a que la gente se atrape con todo y espero que lo disfruten, especialmente las partes que no deberían”.