¿Qué se sabe de 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally', el nuevo disco de Harry Styles?

El cantante de pop anunció su cuarto álbum de estudio y promete cambiar de panorama musical migrando al territorio de la electrónica.

Cuatro años después del lanzamiento de "Harry's House", el artista británico Harry Styles prepara el estreno de su cuarto álbum de estudio. Kiss All the Time. Disco, Occasionally llegará a las plataformas el 6 de marzo de 2026, marcando un nuevo capítulo en su carrera musical. Este trabajo, que promete ser su producción más ambiciosa hasta la fecha, ya está disponible en preventa en formatos físico y digital, incluyendo versiones en CD, vinilo y cassette.

El disco contará con 12 canciones, todas compuestas en colaboración con Kid Harpoon, su socio creativo en proyectos anteriores. La portada del álbum refleja un estilo experimental, con Styles luciendo gafas de sol de estética Y2K, una camiseta con el nombre del disco y un fondo que evoca una pista de baile futurista, completado con una bola de discoteca que parece flotar como una luna artificial.

Harry-Styles Todo lo que se sabe de Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el nuevo disco de Harry Styles El nuevo álbum de Harry Styles representa un giro en su sonido, explorando territorios electrónicos que ya se insinuaban en sus visitas a Berlín y en detalles como su gorra con la leyenda "techno is my boyfriend". Kiss All the Time. Disco, Occasionally se presenta como una evolución artística, donde el pop y el soft rock de sus trabajos anteriores dan paso a ritmos más bailables y atmósferas introspectivas.

La preventa del disco ya está activa, y los fans pueden adquirirlo en diferentes formatos. La estética visual del álbum, diseñada por Harry Lambert, refuerza esta nueva dirección, con elementos que remiten a la cultura de club y un enfoque más audaz en comparación con sus producciones anteriores.

"Aperture", el primer adelanto del nuevo disco de Harry Styles El primer sencillo del álbum, "Aperture", ofrece una introducción a este nuevo universo sonoro. Con una duración de más de cinco minutos, la canción destaca por su estructura progresiva y su enfoque introspectivo. Styles describió este tema como una declaración de intenciones para el disco, donde aborda temas como la apertura emocional, la aceptación de los errores y la búsqueda de experiencias positivas.

En una entrevista con BBC Radio 2, el artista explicó que "Aperture" fue la última canción en componerse para el álbum, lo que la convirtió en una pieza clave para definir su mensaje central: "Creo que la apertura y la posibilidad de que surjan cosas nuevas, y a su vez, de que lleguen cosas más positivas a tu vida, fueron fundamentales para mí en esta canción y en este álbum en general". Harry Styles anunció su nueva gira mundial y por ahora no viene a la Argentina Junto al lanzamiento del disco, Harry Styles confirmó su nueva gira mundial, titulada "Together, Together Tour 2026". Hasta el momento, el recorrido incluye solo siete ciudades: Londres (6 noches en el Wembley Stadium), Nueva York (30 noches en el Madison Square Garden), Ámsterdam, São Paulo, México DF, Melbourne y Sidney. Aunque aún no se han revelado más fechas ni el tracklist completo, el artista demostró una vez más su capacidad para generar expectativa. Su retiro temporal de los escenarios tras la exitosa Love On Tour (2023) permitió que este regreso sea aún más esperado. Por ahora, no hay fechas confirmadas para Argentina, pero los fans siguen atentos a posibles anuncios.

