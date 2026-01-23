Nuevas ubicaciones y entradas a la venta para los shows de Bad Bunny en Argentina: cómo y dónde conseguirlas + Seguir en









Con su nuevo show, el músico sumerge por completo al público en su mundo celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas.

Bad Bunny vuelve a la Argentina.

Bad Bunny se encuentra recorriendo 55 ciudades en el marco de su tour mundial que comenzó en noviembre de 2025 presentando su último y aclamado material. Con su nuevo show el músico sumerge por completo al público en su mundo celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas.

Como parte de este histórico tour Bad Bunny visitará la Argentina con tres fechas confirmadas en River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero. Debido a la configuración del show se habilitan nuevos sectores como Los Vecinos, Stage A y B.

Cómo y dónde conseguir las nuevas entradas para los shows de Bad Bunny en Argentina Las entradas se podrán conseguir desde el lunes 26 de enero a las 12 hs con una preventa exclusiva de 12 cuotas sin interés para clientes BBVA con tarjetas Visa.

Mientras que la venta general, con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa, se habilitará el mismo día a las 16hs a través de AllAccess.com.ar.

03 Bad Bunny ha marcado un nuevo hito en su carrera manteniendo el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard durante 16 semanas consecutivas. Bad Bunny también alcanzó el puesto #1 en la lista Artist 100 de Billboard e hizo historia al convertirse en el primer artista latino en lograr 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su impacto global. Su dominio continuó cuando "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas.

Continuando su racha histórica, Bad Bunny marcó un récord debut en el codiciado Tiny Desk de NPR, convirtiéndose en la premiere más vista en la historia de la serie. También se hizo viral al ser la nueva cara de la campaña de primavera de Calvin Klein Underwear, fotografiado por el legendario Mario Sorrenti. Mirando hacia el futuro, Bad Bunny está listo para cerrar la histórica temporada 50 de Saturday Night Live como invitado musical, junto a Scarlett Johansson, quien será la anfitriona de la noche.

