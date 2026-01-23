Robbie Williams superó el récord de The Beatles: es el artista con más álbumes número uno en el Reino Unido + Seguir en









La estrella del pop lanzó por sorpresa su decimotercer álbum en solitario el viernes pasado (16 de enero), después de haberlo pospuesto desde su fecha de lanzamiento original de octubre de 2025 a este febrero.

Robbie Williams le arrebató un récord a The Beatles.

Robbie Williams superó el récord de todos los tiempos de The Beatles de mayor cantidad de álbumes número uno en el Reino Unido con su nuevo disco "BRITPOP".

El récord que Robbie Williams le arrebató a The Beatles Hoy (23 de enero), se anunció que el álbum había llegado al número uno en la lista de álbumes del Reino Unido, lo que lo convierte en el 16º éxito en la lista de su carrera como solista, lo que lo coloca por delante de los Fab Four, que obtuvieron 15 álbumes número uno en el Reino Unido.

"Esto es increíble. Absolutamente increíble", declaró al portal BBC News. "Siempre he dicho que mi éxito ha sido como estirar una banda elástica desde Stoke-on-Trent hasta la Luna. Bueno, creo que la banda elástica simplemente se alargó, y ahora orbita Venus". Añadió: "Es simplemente sensacional lo que ha pasado. Me siento como el Forrest Gump del pop".

Todos los álbumes de estudio de Robbie alcanzaron la cima, excepto "Reality Killed The Video Star" de 2009.

A principios de este mes, Williams admitió que la perspectiva de destronar a The Beatles era algo que deseaba "más que nada en mi carrera en este momento". Después de Williams y The Beatles en la lista de todos los tiempos están The Rolling Stones (14), Taylor Swift (14), Elvis Presley (13), Madonna (12) y Bruce Springsteen (12). "BRITPOP" contiene los sencillos "Pretty Face", "Rocket", "Spies" y "Human", además de una canción sobre ser el acosador de Morrissey. Williams compuso esta última canción con su excompañero de Take That, Gary Barlow.