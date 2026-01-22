Harry Styles anunció su próxima gira y presentó el primer adelanto de su nuevo álbum + Seguir en









Las fechas anunciadas incluyen paradas en Ámsterdam, Londres, San Pablo, Ciudad de México, New York, Melbourne y Sydney.

El ex One Direction vuelve con nueva música.

Harry Styles anunció las fechas de su esperada gira de promoción de su próximo álbum. Las fechas, una serie de residencias en todo el mundo, se anunciaron en sus redes sociales hoy jueves. Además el ex One Direction publicó "Aperture", el primer single de su próximo disco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las fechas anunciadas incluyen paradas en Ámsterdam, Londres, San Pablo, Ciudad de México, New York, Melbourne y Sydney.

image Las fechas anunciadas incluyen paradas en Ámsterdam, Londres, San Pablo, Ciudad de México, New York, Melbourne y Sydney. Detalles de "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" Este será el cuarto disco solista del músico, compuesto por 12 canciones y producido ejecutivamente por Kid Harpoon. La portada muestra a Styles con un vestuario vintage en un espacio abierto, elección que ha generado debate y admiración por su estética.

Los fanáticos ya pueden preordenar el álbum en diversos formatos, incluyendo casete, CD y vinilos de colores variados, además de adquirir el merchandising oficial disponible en la página web del artista.

Cómo fue la última gira de Harry Styles Styles estuvo de gira durante casi dos años para promocionar su segundo y tercer álbum en solitario. Su gira "Love on Tour", retrasada por la pandemia, se lanzó en septiembre de 2021 y concluyó en Reggio Emilia, Italia, el 22 de julio de 2023. Su tercer álbum en solitario, "Harry's House", se lanzó en mayo de 2022. El álbum ganó el premio Grammy al mejor álbum al año siguiente.

Las redes sociales de Styles volvieron a la vida la última semana de diciembre cuando publicó un video suyo interpretando su instrumental "Forever, Forever" al piano en la última fecha de "Love on Tour". El video termina con la frase "We belong together" (pertenecemos juntos) parpadeando en la pantalla.

Temas Música