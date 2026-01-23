Lollapalooza Argentina suma un nuevo sideshow con Brutalismus 3000 y SIX SEX + Seguir en









Dos de los proyectos más potentes del circuito electrónico actual, compartirán escenario el martes 11 de marzo en C Art Media.

Brutalismus 3000 se suma a los sideshows del Lolla.

A solo semanas de que el Hipódromo de San Isidro vuelva a vibrar con la energía de Lollapalooza Argentina 2026 de la mano de DF Entertainment, C3 Presents y Perrys, el festival anuncia una nueva sorpresa para subir la temperatura de la previa: Brutalismus 3000 y SIX SEX, dos de los proyectos más potentes del circuito electrónico actual, compartirán escenario el martes 11 de marzo en C Art Media.

Los tickets estarán disponibles exclusivamente desde allaccess.com.ar, desde el 27 de enero para LOLLAFAM (10:00 horas) y para clientes Santander American Express (11:00 horas). Luego el 28 de enero a las 11:00 horas comenzará la venta general.

LOLLA-SS-B3000_SIXSEX_FEED Este show compartido salido de un sueño raver —Brutalismus 3000 y SIX SEX no han compartido fechas hasta el momento— y se incorpora a la ya destacada programación de sideshows, que incluirá también a DJO, Ruel, Blood Orange, Royel Otis, TV Girl y Men I Trust, extendiendo la experiencia del festival más allá del predio a los días antes y después con formatos más íntimos.

Ambos proyectos llegan a Lollapalooza Argentina 2026 en momentos clave de sus carreras y propuestas en vivo que son experiencias sensoriales totales. Desde Berlín, Brutalismus 3000 —formado por Theo Zeitner y Victoria Vassiliki Daldas— viene sacudiendo pistas de todo el mundo con su mezcla visceral de gabber, hardstyle, punk y wave, sumada a las letras en eslovaco, inglés y alemán en la voz en vivo de Victoria. Con presentaciones en lugares de culto como Berghain, sets icónicos en Boiler Room y pasos arrolladores por festivales como Coachella, su show en Buenos Aires se perfila como un llamado a la pista imposible de ignorar.

Por su parte, la icónica argentina SIX SEX viene consolidando su lugar como figura clave de la electrónica más provocadora. Dueña de un imaginario raver-pop de alto impacto, cruza reggaetón, club y pop experimental en shows que funcionan como verdaderos rituales de liberación. Aplaudida por medios como Rolling Stone, NME, Remezcla, Gay Times y Paper Magazine, llega a este sideshow con un espectáculo que celebra la fantasía colectiva.

Lo que se viene en el Lollapalooza Argentina 2026 Con más de 100 artistas internacionales y locales, Lollapalooza Argentina 2026 se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una grilla monumental encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra. Además de la música en vivo, el festival ofrecerá su ya clásica propuesta de arte, gastronomía de primer nivel, experiencias inmersivas y espacios pensados para todas las edades. Una edición que marcará el inicio de una nueva era para el festival más grande del país —y que ya empezó a sentirse en cada anuncio.

