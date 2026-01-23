Día Nacional del Músico: todas las actividades gratuitas

La fecha recuerda a una figura clave del rock argentino: Luis Alberto Spinetta. Es por eso que se realizarán homenajes y recitales en todo el país.

Luis Alberto Spinetta atraviesa esta fecha desde el primer acorde. Cada 23 de enero , su nacimiento se convierte en el punto de partida para una jornada que reconoce a quienes hacen música en la Argentina, dentro y fuera de los grandes escenarios.

Es por eso que en el Día Nacional del Músico , no sólo habrá recitales gratuitos en diferentes puntos del país, sino que también habrá dos homenajes especiales al Flaco, con entrada libre y gratuita, en la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada fue establecida por la Ley 27.106, sancionada en 2015 por el Congreso argentino. La iniciativa buscó reconocer el aporte cultural de quienes se dedican a la música y fijó el 23 de enero como referencia, en coincidencia con el cumpleaños de una de las figuras más influyentes del rock local.

El proyecto fue impulsado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y contó con respaldo transversal. La idea no se limitó a recordar a un artista en particular, sino a generar un marco simbólico para visibilizar el trabajo musical en sus múltiples formas: desde bandas emergentes hasta orquestas, pasando por solistas y docentes.

Aun así, el alcance real de este tipo de reconocimientos suele ser materia de discusión. Para muchos trabajadores del sector, la ley representa un gesto importante, aunque insuficiente frente a problemas estructurales como la informalidad o la falta de espacios para tocar.

estudio musica ia Unsplash

La vida y obra de Luis Alberto Spinetta

Figura central del rock argentino, Spinetta construyó una trayectoria marcada por búsqueda estética, poesía y una mirada personal sobre la música. Desde Almendra hasta sus proyectos solistas, su obra atravesó géneros, épocas y públicos, siempre con una identidad reconocible.

Sus canciones combinaron rock, jazz y elementos del folklore urbano, con letras que escaparon a lo obvio. Discos como Artaud, Pescado 2 o Kamikaze siguen siendo material de consulta para músicos jóvenes y consagrados. No se trata solo de hits, sino de una forma de entender la composición.

También fue una voz crítica dentro de la industria, defensor de los derechos de autor y del trabajo creativo. Esa postura, a veces incómoda, suma otra capa a su legado y explica por qué su figura sigue generando lecturas diversas, incluso entre quienes lo admiran.

Luis-Alberto-Spinetta.jpg

Todas las actividades gratuitas por el Día del Músico

En la Ciudad de Buenos Aires cada 23 de enero se organiza una programación específica para celebrar la fecha con shows abiertos y gratuitos en distintos espacios culturales. En el 2026, uno de los eventos centrales es Spinetta Infinito, un concierto tributo en la Terraza del Centro Cultural Recoleta donde músicos locales reinterpretan en vivo canciones del Flaco con distintas lecturas sonoras. La entrada es sin cargo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada y sin suspensión por lluvia.

Además, en el Patio del Konex se lleva adelante la quinta edición de El Marcapiel, un encuentro dirigido por Javier Malosetti que reúne a artistas que compartieron escenarios con Spinetta e invitados que aportan nuevas versiones de su repertorio. También el Anfiteatro de Parque Centenario suele reabrir en esta fecha para iniciar ciclos de música en vivo y se espera que incluya homenajes relacionados con la efeméride.