Cómo se armó el concierto de las "Bandas Eternas", donde Luis Alberto Spinetta recorrió toda su carrera

El detrás de escena de una noche histórica que reunió proyectos, amigos y canciones en un estadio colmado, con una puesta pensada durante años.

Arriba, el «Flaco» en el recital «Spinetta y las bandas eternas», show de cinco horas en Velez, por el que pasaron todos los músicos con los que tocó durante su vida. Abajo, con sus compañeros del recordado Almendra.

El 4 de diciembre de 2009 , el estadio de Vélez fue escenario de algo poco frecuente en la música popular argentina. Luis Alberto Spinetta decidió mirar hacia atrás y, al mismo tiempo, hacia adelante, en un recital que condensó décadas de búsqueda artística, vínculos personales y recorridos colectivos. No fue un show más ni una fecha armada a las apuradas.

La propuesta sorprendió incluso a quienes seguían de cerca su carrera. Sobre el escenario fueron apareciendo distintas formaciones que marcaron etapas muy distintas entre sí , pero unidas por una misma sensibilidad. El público entendió rápido que no estaba frente a un “grandes éxitos”, sino ante una relectura integral de una obra extensa y diversa.

Spinetta venía pensando desde hacía años en la posibilidad de reunir a las distintas bandas con las que había trabajado a lo largo de su vida. El desafío no era sólo musical: implicaba reencuentros humanos , agendas cruzadas y heridas del pasado que no siempre estaban cerradas.

Su objetivo era que cada formación sonara fiel a su identidad original , sin maquillajes ni reinterpretaciones forzadas. Por eso, los ensayos fueron separados y cuidadosos, respetando el espíritu de cada etapa. El nombre “Bandas Eternas” surgió como una forma de correrse de la idea de cierre o despedida. Spinetta no planteó el show como un final, sino como una foto amplia de un camino recorrido . Incluso así, la magnitud del evento superó las expectativas iniciales.

Armar el concierto también implicó decisiones técnicas y artísticas complejas. La lista de temas fue discutida, ajustada y reordenada varias veces. No todo lo que se pensó llegó al escenario, y esa selección habla tanto de lo que quedó como de lo que se escuchó.

El escenario de Vélez reunió a músicos que fueron parte central de distintas etapas de Spinetta. Estuvieron Almendra, con Rodolfo García y Emilio del Guercio; Pescado Rabioso, con David Lebón y Black Amaya; Invisible, con Carlos Alberto “Machi” Rufino y Héctor “Pomo” Lorenzo; y el Spinetta Jade, que aportó su impronta más jazzera.

También participaron músicos de su etapa solista y de proyectos posteriores, como Daniel “Dhani” Ferrón, Claudio Cardone y Sergio Verdinelli. Pero además, el Flaco invitó a artistas especiales, como Charly García, Gustavo Cerati, Fito Páez, Ricardo Mollo y Juanse.

Uno de los momentos más comentados fue el cruce generacional, con la presencia de sus hijos sobre el escenario. Ese gesto sumó una capa íntima al espectáculo y reforzó la idea de continuidad, más allá de las formaciones históricas.

A más de una década, el recital de las Bandas Eternas sigue siendo citado como uno de los hitos del rock argentino. No solo por su duración o convocatoria, sino por haber mostrado que una obra puede revisarse sin simplificarla, aceptando contradicciones y dejando que la música hable por sí sola.