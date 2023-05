Quentin Tarantino apuntó contra las películas estrenadas en streaming

“Me gusta la idea de darlo todo durante 30 años y luego decir, 'Está bien, es suficiente'. Y no me gusta trabajar con rendimientos decrecientes. Y quiero decir, ahora es un buen momento porque quiero decir, ¿Qué es una película de todos modos? ¿Es solo algo que muestran en Apple? Eso sería rendimientos decrecientes ”, dijo.

Continuó: “Quiero decir, y no me estoy metiendo con nadie, pero aparentemente para Netflix, Ryan Reynolds ha ganado u$s50 millones en esta película y u$s50 millones en esa película y u$s50 millones en la próxima película para ellos. No sé qué son esas películas. nunca los he visto ¿Se entiende?".

El director también habló sobre su próxima película final, The Movie Critic, y habló sobre cómo probablemente lo hará con Sony. Aquí dijo que: "son el último juego en la ciudad que está absolutamente, totalmente, comprometido con la experiencia en cines".

“No se trata de alimentar su red de streaming. Están comprometidos con la experiencia en cines. Juzgan el éxito por los culos en los asientos. Y juzgan el éxito por las películas que ingresan al espíritu de la época, no solo por hacer una película grande y costosa y luego ponerla en su plataforma de streaming. Nadie sabe siquiera que está allí”, agregó.

De qué trata The Movie Critic la próxima película de Tarantino

The Movie Critic, que estará ambientada en 1977 en el sur de California, se basará en un crítico de cine de la vida real para una revista pornográfica, que el director solía leer cuando era niño y trabajaba como reabastecedor de máquinas expendedoras.

Recientemente compartió que el próximo proyecto entrará en "pre-pre-producción" este junio, y que actualmente está buscando un actor de alrededor de 35 años para interpretar el papel principal.