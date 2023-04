Quentin Tarantino reveló sus motivos para dejar de dirigir tras su próxima película

Tarantino reiteró ese deseo en 2014 mientras promocionaba su película de 2015 The Hateful Eight , delineando su plan para “dejar una filmografía de 10 películas” . Sin embargo, dijo en ese momento que esto “no estaba grabado en piedra”.

El mes pasado, Tarantino anunció el título de su décima película, The Movie Critic , que probablemente sea su último proyecto en la pantalla grande. Confirmó durante un evento de preguntas y respuestas en París que se establecería en 1977 y que el rodaje comenzaría en Los Ángeles en otoño.

Hablando con el portal ara recientemente, se le preguntó a Tarantino si la difunta crítica de cine Pauline Kael, quien inspiró su libro Cinema Speculation de 2022 , también había influido en The Movie Critic de alguna manera.

“Sí, es parte del paisaje”, respondió. “La historia tiene lugar en un mundo donde existe Pauline Kael, y se alude a ella, pero la película no se trata de ella”.

Se le preguntó a Tarantino si esto había influido en su decisión de dejar el cine a espaldas de The Movie Critic, “en el sentido de querer dejar una filmografía perfecta”.

Él respondió: “No, creo que no. Es solo que he estado haciendo películas durante 30 años y estoy listo para dejarlo”.

A pesar de que no hay más películas en proceso, Tarantino dijo que "le gustaría mucho" escribir más libros.

“Quiero hacer un segundo volumen de [ Cinema Speculation ] que abarque también los 70 pero con otras películas, también de mi adolescencia”, explicó. “Y luego daré el salto a los 80 y también hablaré de cine de fuera de Estados Unidos”.

La novena y más reciente película de Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood, ganadora del Oscar, se estrenó en 2019.