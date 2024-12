Quentin Tarantino fue lapidario con una de las series más prestigiosas de la actualidad: "No es más que un culebrón"

Durante una entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience , el director aseguró: “Todo el mundo habla sobre televisión. Y debo decir que hay cosas buenas, pero no deja de ser televisión . ¿Y cuál es la diferencia entre una serie y una buena película? Porque mucho de lo que se ve en televisión tiene la manufactura de una buena película . Están utilizando lenguaje cinematográfico para que te enganches. Y te voy a dar el ejemplo de un show”.

yellowstone Habló en el podcast The Joe Rogan Experience. @yellowstone

Pero eso que comenzó siendo un elogio, pronto cambió y Quentin exclamó: “Pero a fin de cuentas, no es más que un culebrón. Te presentan a un montón de personajes, conocés todas sus historias y de qué modo se conectan. De acá a cinco años no te vas a acordar de nada”.

Por último, el autor de Jackie Brown concluyó: “La diferencia es que si veo un buen western, lo voy a recordar toda la vida, porque va a tener un clímax emocional de una u otra manera. La historia será buena, y no solo tendrá que ver con las relaciones interpersonales. Al final, me va a dejar una recompensa. Pero no hay recompensa en la televisión. Mientras la mire, me va a atrapar. Pero cuando termine, no voy a poder decirte qué pasó”.

El mejor actor del mundo

A lo largo de su extensa carrera, Tarantino trabajó junto a una amplia gama de actores, incluyendo a figuras icónicas como John Travolta, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Uma Thurman y Robert De Niro. Pero en una entrevista, el creador de Había una vez en Hollywood eligió a uno de estos como “el mejor actor del mundo”, destacando la magnitud de su admiración por este intérprete.

Se trata de nada más ni nada menos que de Robert De Niro, quien tuvo un papel importante en Jackie Brown, película de 1997, centrada en una azafata llamada Jackie, acusada de tráfico de drogas y lavado de dinero. Además de De Niro, este film contó con un elenco estelar que incluyó a Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Michael Bowen y Chris Tucker.

Esa reflexión se dio a conocer durante una entrevista que data de hace algunos años, con Charlie Rose, en la que Quentin Tarantino promocionó el lanzamiento del mencionado film. “Merece su reputación como probablemente el mejor actor de su generación. Nunca he visto a un actor consumirse tan completamente en personaje".