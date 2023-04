Quentin Tarantino reveló por qué no incluye escenas de sexo en sus películas

Las películas del autor presentaron algunas de las secuencias más memorables (y, en ocasiones, más sangrientas) de la historia del cine. Está la escena de la mutilación del oído "Stuck in the Middle With You" en Reservoir Dogs, el concurso de baile en Pulp Fiction, y la subsiguiente sobredosis de drogas que necesita una inyección de adrenalina, el golpe mortal de cinco palmas en Kill Bill vol. 2, así como la escena inicial del interrogatorio de Inglourious Basterds.