Quentin Tarantino se prepara para lo que sería su película final

El autor detrás de "Pulp Fiction" se está preparando para invitar a varios compradores a leer su último guión en los próximos días, según reveló el portal Variety. El ganador del Oscar está buscando un trato similar al que negoció para su última película "Once Upon a Time in Hollywood". Esto significa un sólido compromiso de estreno en cines y propiedad de los derechos de autor de la película (en el caso de Sony Pictures y “Once Upon a Time”, el acuerdo decía que los derechos de autor de la película revertirían a Tarantino después de 20 años).