Advierten que la euforia por la inteligencia artificial podría terminar en un crash bursátil

El BCE alertó que las valuaciones de las grandes tecnológicas se ubican muy por encima de sus promedios históricos. Las acciones podrían caer si las ganancias no alcanzan el nivel esperado.

El planteo apunta al corazón del rally que impulsó a Wall Street durante los últimos años: los inversores apostaron masivamente a que la inteligencia artificial transformará la economía global y elevará de manera estructural las ganancias de las grandes tecnológicas.

La euforia bursátil por la inteligencia artificial volvió a quedar bajo la lupa de los reguladores financieros internacionales. Un blog publicado por el Banco Central Europeo advirtió que el fuerte optimismo alrededor de las acciones tecnológicas de Estados Unidos podría derivar en una corrección de mercado , con impacto potencial sobre Europa y con menos margen de respuesta para la política monetaria y fiscal que en episodios anteriores de estrés financiero.

El planteo apunta al corazón del rally que impulsó a Wall Street durante los últimos años: los inversores apostaron masivamente a que la inteligencia artificial transformará la economía global y elevará de manera estructural las ganancias de las grandes tecnológicas . Esa expectativa llevó las valuaciones de las principales compañías del sector a niveles muy superiores a sus promedios históricos.

El documento citado por Reuters advierte que la historia de revoluciones tecnológicas anteriores muestra un patrón recurrente: las expectativas suelen adelantarse demasiado a los resultados concretos. Por eso, incluso si la tecnología termina siendo exitosa y aumenta las ganancias corporativas, las acciones podrían caer si los beneficios no cumplen con las expectativas extremadamente optimistas ya incorporadas en los precios.

El foco está puesto en las llamadas “Siete Magníficas”: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla . Estas compañías concentraron una parte significativa de la suba bursátil estadounidense asociada a la inteligencia artificial y se convirtieron en el principal canal de exposición de los inversores al nuevo ciclo tecnológico.

El problema, según el análisis, no es únicamente que los precios hayan subido. El punto de mayor preocupación es que las valuaciones podrían haber quedado por encima de los fundamentos económicos si el mercado descontó un crecimiento de ganancias difícil de sostener.

La entrada del blog también introduce un elemento psicológico. Cuando los inversores se vuelven excesivamente optimistas, tienden a impulsar los precios por encima de niveles consistentes con los fundamentos. Luego, cuando ese optimismo se revierte, las caídas pueden ser más bruscas que en un escenario racional.

El blog aclaró, según Reuters, que sus conclusiones no reflejan necesariamente la posición institucional del BCE. Sin embargo, el diagnóstico se suma a una discusión cada vez más presente entre bancos centrales, fondos de inversión y analistas de mercado: si la inteligencia artificial justifica las valuaciones actuales o si el mercado está repitiendo parte de la dinámica de burbujas tecnológicas anteriores.

Europa también queda expuesta

Aunque las valuaciones bursátiles europeas aparecen como más moderadas que las de Estados Unidos, el informe advierte que una corrección en Wall Street tendría impacto directo sobre los mercados del continente. La razón es doble: por un lado, los movimientos de las bolsas europeas están estrechamente correlacionados con los de EEUU; por otro, los inversores europeos tienen una exposición relevante a las grandes tecnológicas estadounidenses.

Según el blog citado por Reuters, los hogares de la eurozona tienen una exposición de €440.000 millones a las “Siete Magníficas”. La exposición de empresas de pensiones y aseguradoras se ubica en un nivel similar.

Ese dato convierte a una eventual corrección de las tecnológicas estadounidenses en un problema de estabilidad financiera para Europa. La caída de esos activos podría afectar carteras de hogares, fondos de pensión, compañías de seguros y vehículos de inversión, con un posible efecto riqueza negativo sobre consumo, ahorro y expectativas.

El riesgo no se limita al precio de las acciones. Una baja fuerte en los activos vinculados a IA podría generar ventas forzadas, mayor aversión al riesgo, reacomodamiento de portafolios y presión sobre otros segmentos del mercado financiero.

Menos margen para responder a un shock

La advertencia más relevante del blog no pasa solamente por la posibilidad de una corrección, sino por el contexto en el que podría ocurrir. A diferencia de la burbuja puntocom de comienzos de los 2000, los bancos centrales y los gobiernos tienen hoy menos margen para suavizar el impacto de una caída de mercado.

El informe señaló que el escenario más grave sería una corrección bursátil combinada con inestabilidad financiera más amplia. En ese caso, los responsables de política económica tendrían menos espacio para recortar tasas de interés o utilizar política fiscal expansiva como amortiguador.

Ese punto es clave para el BCE. Europa viene de años de inflación elevada, subas de tasas, mayor endeudamiento público y menor margen presupuestario en varios países. Una caída de las tecnológicas estadounidenses podría trasladarse a los mercados europeos justo en un momento en el que la capacidad de respuesta oficial sería más limitada.

La advertencia también llega en un escenario global de alta sensibilidad a los datos de crecimiento, inflación y resultados corporativos. En ese contexto, cualquier señal de que las inversiones en inteligencia artificial tardan más en convertirse en ganancias podría generar una revisión brusca de expectativas.

El desafío de cumplir expectativas muy altas

El boom de la inteligencia artificial tiene fundamentos económicos reales: grandes inversiones en centros de datos, chips, software, nube, automatización y modelos generativos. Sin embargo, el problema de mercado aparece cuando esas expectativas se capitalizan demasiado rápido en los precios de las acciones.

Para que las valuaciones actuales sean sostenibles, las empresas tecnológicas deberán mostrar aumentos de ingresos y ganancias consistentes con el nivel de optimismo inversor. Si el crecimiento resulta menor, más lento o más costoso de lo esperado, el ajuste podría llegar por la vía de una caída en los múltiplos bursátiles.

Ese riesgo no implica que la inteligencia artificial vaya a fracasar. La advertencia del BCE va en otra dirección: una tecnología puede transformar la economía y, aun así, los inversores pueden haber pagado demasiado por anticipado.

La experiencia de otras revoluciones tecnológicas muestra que la innovación y los retornos bursátiles no siempre avanzan al mismo ritmo. Muchas veces, el valor económico aparece con demora, se distribuye de manera desigual o termina capturado por menos empresas de las que el mercado imaginaba inicialmente.

Una corrección difícil de anticipar

El blog también remarcó que el momento exacto de una eventual corrección es imposible de prever. Los procesos de auge y caída suelen identificarse con claridad recién después de ocurridos.

Esa incertidumbre deja al mercado en una zona de tensión. Por ahora, el apetito por las acciones vinculadas a inteligencia artificial sigue siendo uno de los motores principales de Wall Street. Pero el aumento de las valuaciones, la concentración del mercado y la exposición de inversores europeos elevan el riesgo sistémico ante cualquier cambio de expectativas.

La advertencia del BCE no apunta a frenar la inversión en inteligencia artificial, sino a advertir que el entusiasmo financiero puede haberse adelantado demasiado a los resultados económicos verificables. En los próximos meses, los balances de las grandes tecnológicas, la evolución del gasto en infraestructura de IA y la capacidad de convertir inversión en rentabilidad serán claves para definir si el rally se sostiene o si el mercado empieza a corregir.