Abuso, depresión y adicciones: las confesiones de Hayden Panettiere antes de morir + Agregar ámbito en









La actriz repasó distintas etapas de su vida y reveló detalles hasta entonces desconocidos en el libro "This Is Me: A Reckoning", publicado en mayo de este año.

Hayden Panettiere habló de abusos, adicciones y salud mental antes de su muerte

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió a los 36 años. Meses atrás, la artista había contado parte de sus experiencias personales en sus memorias "This Is Me: A Reckoning", donde habló sobre la depresión posparto, las adicciones, el abuso y otros momentos difíciles de su vida. Hasta el momento, no se informaron las causas de su fallecimiento y se inició una investigación para determinar qué ocurrió.

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Panettiere publicó sus memorias en mayo de este año. En el libro decidió reconstruir distintos episodios de su vida y contar cómo atravesó problemas vinculados con el consumo de alcohol, la maternidad y su salud mental. La publicación también aborda su recuperación, experiencias traumáticas, violencia doméstica y pérdidas familiares.

Hayden Panettiere reveló abusos y habló de su salud mental en sus memorias. Hayden Panettiere, entre pérdidas y adicciones La actriz se convirtió en madre en 2014, cuando nació Kaya Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Según relató en sus memorias, después del nacimiento atravesó una fuerte depresión posparto y tuvo dificultades para establecer un vínculo inmediato con su hija.

En ese período, Panettiere también desarrolló una dependencia al alcohol y pasó por distintos centros de rehabilitación. Debido a su situación personal, decidió que la custodia de Kaya quedara en manos de su padre. Con el tiempo, la actriz terminó su relación con Klitschko.

Años después, la artista mantuvo una relación con Brian Hickerson, a quien acusó de ejercer violencia física y emocional durante el vínculo. Panettiere había descrito aquella etapa como una experiencia especialmente dolorosa.

La actriz además atravesó la muerte de su hermano menor, Jansen, quien falleció a los 28 años en febrero de 2023. Según informó su familia, padecía una cardiopatía y murió por cardiomegalia y complicaciones en la válvula aórtica. La pérdida tuvo un fuerte impacto en Hayden, que mantenía una relación muy cercana con él. A lo largo de su carrera, Panettiere participó en producciones como "Héroes", "Nashville", "Scream", "Amber Alert y Sleepwalker". Su muerte se conoció pocos meses después de que decidiera compartir públicamente buena parte de las experiencias que marcaron su vida.