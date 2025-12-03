Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus

Tras cuatro años juntos, la estrella pop anunció su compromiso con Morando, un joven músico que acompaña su carrera y apuesta por una vida lejos del escándalo.

La noticia del compromiso entre Miley Cyrus y su pareja de años sorprendió a muchos. El anuncio generó curiosidad inmediata y la historia tiene un toque de under-ground, mezcla de música, sesiones en estudio y red carpets.

Aunque los flashes siempre se llevan lo suyo, lo que sigue llamando la atención es la forma en que la pareja eligió hacer pública su decisión. Sin un comunicado rimbombante, con un anillo, pocas palabras y fotos que hablaban por sí mismas.

La confirmación oficial llegó después de que Miley apareciera en la alfombra roja del estreno mundial de la película Avatar: Fire and Ash con un anillo de compromiso , una piedra de diamante, montada sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Tenían cuatro años de noviazgo y su vínculo se hizo público en 2022, cuando comenzaron a mostrarse juntos en eventos. Desde entonces, su relación creció entre giras, discos, colaboraciones y un perfil bajo que, hasta ahora, parecía esquivar los escándalos típicos de Hollywood.

Aunque todavía no hay fecha confirmada para la boda, la aparición del anillo fue interpretada como el sello de un compromiso serio .

miley grammys.jpg

Quién es Maxx Morando

Maxx Morando tiene 27 años y es baterista de la banda Liily. Además, trabaja como productor y coautor de canciones, lo que lo mete en el mundo de la música más allá de la percusión.

El vínculo con Miley comenzó tras una cita a ciegas en 2021. Desde entonces fueron dejando señales, como salidas juntos, eventos compartidos, colaboraciones profesionales. Morando participó en la producción de algunos temas de la artista, lo que les dio una mezcla de lo personal con lo profesional.

El contexto de este compromiso, cuando Miley atraviesa una etapa artística madura, con éxitos recientes y proyectos ambiciosos, sugiere que la alianza puede ser también creativa. En tiempos donde la música, la imagen y las colaboraciones definen trayectorias, este vínculo se lee como uno que mezcla talento, estabilidad y ganas de construir algo propio.