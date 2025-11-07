Quién es Yami Safdie, la artista argentina que será telonera de Dua Lipa en River







Una de las voces emergentes del pop argentino cantará en el Monumental en la antesala del recital de la artista internacional.

Yami Safdie, la nueva cara de la voz del pop argentino, cantará antes de Dua Lipa. Gentileza Rolling Stone

Dua Lipa llegó a la Argentina para presentar su tercer álbum de estudio, Radical Optimism. Así, se suma a la corta lista de artistas femeninas en hacer dos recitales en el estadio River Plate, que serán este viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Y el último dato que sorprendió a sus fanáticos fue el anuncio de su telonera: Yami Safdie.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cantante argentina se posiciona como una de las nueva voces nacionales y comparte cada vez más escenario con artistas de gran renombre. Sin embargo, su gran éxito se originó a través de las redes sociales.

Dua Lipa.webp La carrera musical de Yami Safdie Yami Safdie nació en Haedo, Buenos Aires, el 20 de octubre de 1997 y comenzó su formación musical desde los nueve años, en canto y teatro musical. A los 19 empezó a publicar covers en redes sociales, lo que le permitió ganar visibilidad y fanáticos.

Su álbum debut se titula Dije que no me iba a enamorar (2022) y desde entonces ha lanzado singles virales como “El bolero”, junto a Milo J, y “En otra vida”, con Lasso, que impulsaron su perfil a nivel regional. Además, ha sido señalada como una de las voces emergentes más destacadas del pop nacional, con colaboraciones, presencia en TV y un rol activo en plataformas digitales.

Yami Safdie.jfif Cuándo y cómo serán los recitales de Dua Lipa en Argentina Dua Lipa se presentará en Buenos Aires los días viernes 7 y sábado 8 de noviembre de 2025, en el estadio River Plate. Las puertas del estadio abrirán a las 16 horas.

La presentación de Yami Safdie está programado para las 20 horas. En tanto, se estima que Dua Lipa saldrá al escenario aproximadamente a las 21. La gira se enmarca dentro de su “Radical Optimism Tour”, mediante el cual presentará su tercer álbum de estudio y un espectáculo de gran escala, con producción internacional y soporte local.

Temas Música