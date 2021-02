Radio 10 lanza desde hoy su flamante programación 2021

Radio 10 inaugura hoy su programación 2021 con modificaciones “más radicales, en busca de una forma más homogénea”, según expresa su gerente de programación y noticias, Sebastián Pedrón. Además de cambiar logo y cortina identificatoria, la emisora impulsa para la nueva temporada una segmentación de contenidos que distinguirá los espacios fuertemente noticiosos, tanto de información y análisis, de los de contenidos relajados y entretenidos, para lo cual “la incorporación de Coco Silly es fundamental”, agrega Pedrón. “Vamos en busca de un oyente que, al mediodía, ya está plenamente informado con lo que ocurrió durante la mañana, y desea despejarse un poco con algo de humor, charla y entrevistas no convencionales. Es una franja muy competitiva y es la que queremos reforzar. Ya tuvimos alguna vez columnistas itinerantes, como el ex juez Oyarbide, que habló de temas no vinculados a la actualidad, y que regresará en el espacio de Coco Silly. O, por ejemplo, sacar un taxista en vivo a partir de algún perfil original de Instagram. Esto no significa que no tengamos contenidos noticiosos porque, además del servicio informativo, el programa de Coco Silly, ‘Fuerte al medio’, también estará abierto a todo lo que ocurra, pero de otra forma. El contenido noticioso será menor y más fuerte el entretenimiento. Nuestro lema para esta franja es ‘¿Quién dijo que en la AM no te podés divertir?’”. Silly estará acompañado por Diego Arvilly (Deportes), Mariana Moyano (Actualidad), Carlos Sturze (Humor) y Delfina Sciannamea (Locución).