"Ratched": la vida secreta de la siniestra enfermera de los 70

El papel de Mildred Ratched recayó en Sarah Paulson, quien acompaña a Murphy desde “Nip/Tuck” y desde entonces fue parte de “American Crime Story”, “Feud: Bette and Joan” y estuvo presente en ocho de las nueve versiones de la serie de antología “American Horror Story”. “Ratched” hasta parece una historia más dentro de ese universo, con el acento en el suspenso psicológico y en las pasiones homicidas. La historia presenta a la enfermera del título en su arribo al Hospital Psiquiátrico Lucia State de California, más de una década antes de los hechos que se relatan en la novela de Ken Kesey “Alguien voló sobre el nido del cuco”, que llevaría luego al cine Milos Forman. Desde el inicio, la Mildred de Paulson muestra varias de las características que la hacían una antiheroína perfecta en “Atrapado sin salida”, en particular su dotes para la manipulación y la predilección por los métodos de tratamiento más parecidos a la tortura. Sin embargo, allí terminan las coincidencias, pues esta Ratched muestra cierto interés por el bienestar de los otros que la fría versión de Fletcher no tenía.