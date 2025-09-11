Katy Perry deslumbró pop en Buenos Aires con un mundo distópico y futurista

Con una fecha ya sold out este martes en el Movistar Arena, la cantante estadounidense volvió a enamorar por segunda vez al público argentino con “The Lifetimes Tour”. Con una escenografía imponente simulando un videojuego, Katy Perry regaló una mágica noche pop.

Distintos niveles simulando un videojuego que presentaban un mundo ficcional y distópico , máquinas y robots que invaden la vida humana, y el objetivo de liberar a mariposas atrapadas para volver a la vida. ¿ La solución para ganar el juego ? La fuerza, magia y arte de Katy Perry , una heroína musical.

Con una fecha ya sold out este martes en el Movistar Arena bajo la producción de Move Concerts Argentina, la cantante estadounidense volvió a enamorar por segunda vez al público argentino con “The Lifetimes Tour”, a través de una puesta en escena imponente, la presentación de su nuevo y último disco “143”, y sus hits más destacados.

A través de una Katy cyborg , mitad humana y mitad robot, el show de dos horas contó con un setlist de 26 canciones con himnos pop como “ California Gurls ”, “ Hot N Cold ”, “ Last Friday Night ”, la invitación de fanáticos al escenario y la creación de un universo futurista puesto en escena. Katy Perry puso las reglas y el público argentino supo cómo jugar.

Cada nivel del videojuego se destacaba por una estética y un set de canciones de las distintas eras musicales de Katy.

Con casi dos décadas en la industria, más de 151 millones de unidades vendidas en todo el mundo y récords únicos, como convertirse en la primera mujer y segunda artista después de Michael Jackson en lograr cinco canciones #1 en el Hot 100, Katy Perry demostró que su legado está más vivo que nunca.

La dinámica de videojuego se mantuvo como eje central del show, cada bloque acompañado de una puesta en escena diferente y cambio de vestuario. El nivel 1 se encargó de abrir la noche con “Artificial”, “Chained To The Rhyhtm”, “Teary Eyes” y “Dark Horse”.

Varias pantallas proyectaban imágenes sobre un mundo futurista y distópico dominado por la tecnología, donde una Katy animada iba superando pruebas a través de su música para llegar al destino final. El momento de nostalgia y recuerdos apareció en el nivel 2 con “California Gurls”, “Teenage Dream” “Hot N’ Cold”, “Last Friday Night” y “I Kissed A Girl”.

El nivel 3 se dominó por temas de su último álbum “143”: “Nirvana”, “Crush” y “I’m His, He’s Mine”. Uno de los momentos más íntimos y sorprendentes de la noche llegaron de la mano del nivel 4 (bonus level), donde a través de un QR, los fanáticos pudieron elegir y votar dos canciones del disco “Smile” para que Katy las interprete en acústico.

Katy Perry hot n cold Katy Perry encendió el Movistar Arena al ritmo del hit pop "Hot N Cold". @moveconcertsarg

“Resilient” (por primera vez en vivo en mucho tiempo) y “Never Really Over” generaron una atmósfera de complicidad, con el agregado de la invitación de dos seguidores a cantar en el escenario. El fan selection elevó a un público ya sumido a los pies de Katy Perry, con la interpretación de “The One That Got Away”, una de las canciones más icónicas de la artista.

Mediante una escenografía oscura con robots malignos, “ET”, “Part Of Me” y “Rise”, hicieron vibrar y hacer saltar en grandes pogos a todos los fanáticos del pop. El videojuego llega al final, Katy Perry logra liberar a las mariposas y la escenografía cobra vida, color y brillo. “Roar”, “Daisies Remix”, “Lifetimes” y “Wonder Transition” sonaron para transmitir esa magia.

“Firework” fue el himno definitivo para consagrar una noche a pura fiesta, música y libertad. Katy Perry continúa firme a su legado y apostando en grande. Es símbolo de cultura pop y una referente musical histórica para toda una generación. Con mensajes de amor, apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y un empoderamiento femenino arrasante, Katy cumplió su misión, ganó el juego y la música triunfó.

Katy Perry en Argentina

Tour: “The Lifetimes Tour”

Duración: dos horas

Ubicación: Movistar Arena, CABA

Setlist:

Nivel 1

ARTIFICIAL

CHAINED TO THE RHYHTM

TEARY EYES

DARK HORSE

Nivel 2

WOMAN'S WORLD

CALIFORNIA GURLS

TEENAGE DREAM

HOT N' COLD

LAST FRIDAY NIGHT

I KISSED A GIRL

Nivel 3

NIRVANA

CRUSH

I'M HIS, HE'S MINE

WIDE AWAKE

Nivel 4 - bonus level

RESILIENT

NEVER REALLY OVER

THE ONE THAT GOT AWAY

ALL THE LOVE

Nivel 5

ET

PART OF ME

RISE

Nivel 6

ROAR

DAISIES REMIX

LIFETIMES

WONDER TRANSITION

FIREWORK