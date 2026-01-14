"Retrato de una dama": se supo quien es el autor de la obra encontrada en Mar del Plata tras ser robada por nazis

En un comienzo de la pesquisa se había atribuido la obra encontrada al retratista Giuseppe Ghislandi.

La Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal general Daniel Eduardo Adler, confirmó que, tras los peritajes, se resolvió el misterio de quién es el autor de la obra "Retrato de una dama" robada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que fue hallada en 2025 en una casa de Mar del Plata .

En un comienzo de la pesquisa se había atribuido la obra encontrada al retratista Giuseppe Ghislandi , pero, luego de los análisis de los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes, Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo, se informó que el autor es otro pintor italiano.

En este sentido, conforme al comunicado del Ministerio Público Fiscal, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se informó que se le atribuye al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti , conocido como “Il Pitocchetto”, y que la obra podría valer 250.000 euros.

En la descripción general del cuadro, Navarro y Lo Russo hicieron alusión a su estilo de tradición del período barroco tardío o rococó temprano y también destacaron que su estado de conservación es estable, pese a que evidencia roturas e intervenciones en tres ocasiones diferentes.

Dicho escrito destaca que tras el análisis se pudo determinar que se trata de una obra del naturalismo lombardo del siglo XVIII atribuible a Giacomo Ceruti y no a Giuseppe Ghislandi, como se creyó en un principio.

Para ello, “se basaron en el cuidado descriptivo de los vestidos, que remite a obras como el Retrato de la marquesa Laura Vitali Aliprandi, en el que la indumentaria adquiere un valor narrativo y social fundamental. Este enfoque revela una concepción de la pintura centrada en la observación directa y en la dignificación de modelos no idealizados, rasgo distintivo de la producción de Ceruti”, destacaron.

Si bien los registros documentales de la obra en el inventario de la colección de Goudstikker plasmaban la autoría de Giuseppe Ghislandi, el peritaje determinó que, a lo largo del tiempo, el cuadro fue considerado alternativamente como producción de Ghislandi y de Ceruti: “En 1927 fue atribuida por Roberto Longhi a Ceruti, sin embargo, en 1934 fue expuesta en el Stedlijk Museum de Amsterdam como obra de Ghislandi. Con la misma atribución fue exhibida en 1936 en el castillo de Nyenrode de Amsterdam. Finalmente, en 1982, Mina Gregori la incorporó al corpus de Ceruti en su catálogo sobre el autor”.

Por otra parte, los especialistas señalaron que la obra, dada su calidad pictórica, tendría un valor de marcado de 250.000 euros, aproximadamente.

Ahora, con el resultado del peritaje realizado, la investigación continúa su curso en el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, que extendió el plazo de la pesquisa hasta marzo próximo.

La investigación en Mar del Plata que dio con pinturas robadas por nazis

La investigación comenzó el 25 de agosto de 2025, a partir de las denuncias presentadas por INTERPOL Argentina y la Dirección General de Aduanas (DNA) en las que se indicaban que la obra, denunciada como sustraída por funcionarios del régimen nazi a Goudstikker durante la ocupación de Ámsterdam, se encontraría en una vivienda de la ciudad de Mar del Plata.

cuadro nazismo (1)

Esto se logró luego de que un medio internacional haya constatado que la obra que había sido denunciada como robada estaba en el living de una casa de Mar del Plata y a la venta en una página web de propiedades.

A partir de esta información, se realizaron distintos allanamientos para ubicar el cuadro, uno de ellos en el domicilio de la hija de un ex funcionario nazi y su pareja.

Luego de varias presentaciones, a comienzos de septiembre, el abogado que representaba a los sospechosos entregó el cuadro en la sede de la Unidad Fiscal.

A mediados de septiembre del año pasado el fiscal Martínez imputó a la mujer y a su pareja por encubrimiento agravado. Además, remarcó que dicho delito “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”