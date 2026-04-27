Dolor en el ambiente tropical de Mar del Plata: murió el músico Lucas Herrera en un show + Seguir en









El hecho ocurrió en el local bailable Viva Juliana, donde, según el comunicado oficial del establecimiento, el artista sufrió una descompensación tras bajar del escenario.

Lucas Herrera tenía 31 años.

El ambiente musical de Mar del Plata se vio sacudió tras la muerte de Lucas Herrera, un músico de 31 años e integrante de la banda Hechizo Tropical, que se descompensó luego de brindar un show.

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El hecho ocurrió en el local bailable Viva Juliana, donde, según el comunicado oficial del establecimiento, el artista sufrió una descompensación tras bajar del escenario. “Fue trasladado al hospital, pero lamentablemente falleció”, informaron desde la organización al anunciar la suspensión inmediata del evento.

De acuerdo a los primeros datos, Herrera habría convulsionado dentro del lugar y posteriormente sufrió un paro cardíaco. Ante la demora de la ambulancia, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó ya sin vida.

Las primeras versiones indican que el cuadro podría estar vinculado a posibles antecedentes coronarios, aunque se aguardaba la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

En un mensaje difundido tras el hecho, desde Viva Juliana expresaron: “Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento. Agradecemos profundamente al público por su comprensión en este momento tan difícil y enviamos mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda”.

image La noticia generó una fuerte conmoción entre colegas, amigos y seguidores del músico, quienes se volcaron a las redes sociales para despedirlo y expresar su acompañamiento a la familia en este difícil momento. La comunidad artística continúa movilizada a la espera de definiciones sobre el último adiós al querido vocalista. Las autoridades siguen investigando más detalles de su muerte y de cómo ocurrió el desvanecimiento, para determinar con precisión porque se produjo el deceso.