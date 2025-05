Reunión de Oasis: Andy Bell confirmó que será parte de la banda en la gira de regreso

Bell, quien también fue miembro de Ride y Mantra of the Cosmos , confirmó su participación en la gira en una nueva entrevista con el periódico austriaco Oe24.

"Estoy dentro y tengo muchísimas ganas" , dijo. "Nos veremos en la gira. O mejor dicho, me verás a mí; apenas podré verte entre el público".

Se espera que se una a él su excompañero de Beady Eye y colaborador habitual de Oasis y los hermanos Gallagher, Gem Archer. También se rumorea que formarán parte de la banda en vivo Paul "Bonehead" Arthurs en la guitarra y el baterista Joey Waronker, este último considerado una de las "nuevas caras" que Liam insinuó que formarían parte de la formación.

Oasis tiene 41 fechas programadas para 2025, comenzando en estadios de Reino Unido e Irlanda en julio antes de recorrer varios continentes (incluidas dos fechas en Argentina en noviembre). Contarán con la colaboración de Cast, Richard Ashcroft, Cage The Elephant y Ball Park Music en algunos shows de la gira.

¿Oasis hará nueva música en su regreso?

En otras noticias, Liam recientemente puso en duda las afirmaciones del manager de la banda de que Oasis no tiene intenciones de compartir ningún material nuevo.

El mánager Alec McKinlay fue noticia al descartar cualquier esperanza de nuevo material de los íconos del britpop y afirmar que tampoco tenían intención de anunciar más fechas de gira. "Esta es prácticamente la última vez, como Noel dejó claro a la prensa", declaró. "Es una oportunidad para que los fans que no han visto a la banda los vean, o al menos para algunos de ellos. Y no, no hay planes para nueva música".

En respuesta a un fan en X/Twitter que dijo que no le parecía "muy bíblico" que McKinlay descartara todos los planes futuros, el cantante respondió: "Yo tampoco y las únicas personas que tomarán algún tipo de decisión sobre el futuro de OASIS seremos YO y RKID (por Noel), así que tomémoslo día a día".