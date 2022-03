Rhythm & Blues: una música a descubrir

De un modo similar a las orquestas típicas con las que nuestros mayores bailaban tango, de Chicago hacia el sur la gente lo hacía con el rhythm and blues, y ese es el concepto que el purista del género, Duke Robillard, viene tratando de recrear, con bastante éxito, desde hace años. Para tener una idea de su obsesión con este especie de arqueología sonora, basta señalar que solo toco con Bob Dylan en las sesiones y las giras de “Time Out Of Mind” y “Love and Theft”, pero lo dejó para rescatar al último sobreviviente del más lejano blues sureño, Zuzu Bollin -aquí incluido con una soberbia versión de su viejo 78 rpm “Eat Where You Slept Last Night”. El ex miembro de The Fabolous Thunderbirds y colaborador de Van Morrison convocó a las ligas mayores del género para que lo ayuden a darle el carácter más genuino -y a la vez actual- a cada uno de los 18 temas del disco, con Michelle Willson poniendo su vibrante voz a dos estados mentales ubicados irónicamente “Champagne Mind” y “Trouble in Mind”, mientras John Hammond Jr. se ocupa de darle ritmo a los blues más oscuros, como “No Place To Go”, sin perder el ritmo, valga la redundancia.