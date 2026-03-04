Ricky Martin suma un show en Córdoba: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









El referente de la música latina volverá a reencontrarse con el público local en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Es la tercera fecha en suelo argentino.

A tres años de su última visita, el ícono global de la música latina, regresa con su esperada gira mundial Ricky Martin Live 2026, un espectáculo que ya ha recorrido importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras anunciar la semana pasada sus presentaciones del 7 de abril en Montevideo, el 10 de abril en Asunción y el 18 de abril en Buenos Aires, y ayer el 14 de abril en Rosario; el tour suma ahora una nueva parada el 12 de abril en el Estadio Kempes. Allí, Ricky Martin volverá a reencontrarse con el público local en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Ricky Martin en Córdoba La preventa exclusiva Santander estará disponible a partir del jueves 5 de marzo a las 16hs con todas las tarjetas de crédito y débito del citado banco. La venta general comenzará una vez que se agote la preventa. Todas las instancias tendrán hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del citado banco. Ambas instancias de venta son a través de www.universotickets.com.

RM CBA 1080X1350 PREVENTA (1) Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.

Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volverá a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.

El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.