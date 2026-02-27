Ricky Martin vuelve a la Argentina: precios, ubicaciones y cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









El artista volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Ricky vuelve a tres años de su último show.

Ricky Martin confirmó este viernes su esperado regreso con su imponente gira mundial Ricky Martin Live 2026. Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.

El tour comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su gran parada en Argentina el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, donde el artista volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Ricky Martin en Argentina Preventa exclusiva con tarjetas Santander desde el lunes 2 de marzo a las 12hs y hasta 6 cuotas sin interés. La venta general comienza una vez agotada la preventa exclusiva, a partir de allí se podrá pagar con todos los medios de pago. Entradas a la venta únicamente a través de www.allaccess.com.ar.

RM BA Feed1080x1080 02-25 copia Precios y ubicaciones para el show de Ricky Martin en Argentina VIP Platino $250000 + Service Charge

VIP Oro $220000 + Service Charge

VIP $180000 + Service Charge

Campo de Pie $99000 + Service Charge

Plateas $120000 + Service Charge

Plateas Pref. $150000 + Service Charge RM BA INFO Feed 2 Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volverá a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.

El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

Más que un concierto, esta nueva gira se presenta como una verdadera celebración del legado, la vigencia artística y la constante evolución de una de las figuras más influyentes e insustituibles de la música latina a nivel mundial.