Tensión y represión a los trabajadores de FATE frente a la Secretaría de Trabajo

Tras el cierre de la planta, sus empleados protestan en el centro porteño. La policía avanzó intentando liberar la zona.

Una manifestación de trabajadores de FATE , acompañados por organizaciones sociales, gremios y militantes , terminó con incidentes y represión policial frente a la Secretaría de Trabajo , en la Ciudad de Buenos Aires , en el marco del conflicto por el cierre de la empresa del sector neumático.

Durante la protesta, efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal avanzaron sobre los manifestantes con golpes, gas pimienta y palazos para desalojar la calzada.

Según se informó desde el lugar, el operativo dejó personas heridas y varios detenidos. Estos últimos aún no fueron identificados.

El periodista Adrián Salonia, que cubría la protesta desde la sede de la cartera laboral, relató en televisión que el accionar de las fuerzas de seguridad derivó en detenciones durante el operativo.

El cordón policial, junto con efectivos de la policía motorizada, avanzó sobre los manifestantes. Entre los presentes se encontraban los diputados Hugo Yasky y Horacio Pietragalla , además de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni y Rubén “Pollo” Sobrero .

Durante el operativo también se observó la utilización de camiones hidrantes que arrojaron agua sobre los manifestantes.

El testimonio de Eduardo Belliboni

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció que la represión ocurrió incluso cuando los manifestantes se encontraban sobre la vereda: "A mí me cagaron a palos. Me dijeron que sí se podía marchar por acá, nos encerraron y nos golpearon".

"No estábamos en el Metrobús ni nada, nos autorizaron a venir acá y de repente largó la represión. Hay heridos y detenidos, una barbaridad", agregó.

La protesta de los trabajadores de FATE

Los trabajadores de FATE se concentraron alrededor de las 11 de la mañana frente a la Secretaría de Trabajo en una jornada clave para el conflicto laboral.

represión trabajadores de FATE La policía avanza sobre los trabajadores de FATE.

Ese mismo día el Gobierno y el sindicato tenían previsto mantener una reunión virtual para analizar el futuro de la negociación, ya que vencía la conciliación obligatoria dictada previamente en el conflicto.

El encuentro buscaba definir si la medida se extendía por cinco días más o si el conflicto avanzaba hacia una nueva etapa de negociación.

Paro y conflicto por el cierre de la empresa

En paralelo a la protesta, los trabajadores acataron la decisión del gremio de realizar un paro de 24 horas en respuesta al cierre de la empresa neumática, anunciado hace menos de un mes.

El conflicto continúa abierto y, en caso de no alcanzarse un acuerdo entre el Gobierno, el sindicato y la empresa, las negociaciones podrían entrar en una fase más amplia de discusión.