Alejandro Lastra asume en AEA en reemplazo de Jaime Campos

En medio del crecimiento de las importaciones y reformas por parte del Gobierno, la Asociación Empresaria Argentina cambiará de mando de Jaime Campos en la presidencia. Quién asumirá.

Alejandro Lastra asumirá la presidencia de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en abril de 2026, reemplazando a Jaime Campos tras 16 años de gestión, tratándose de una renovación en la conducción de la cámara que agrupa a los dueños de las empresas más grandes del país.

Luego del discurso que brindo el Presidente de la Nación Javier Milei en el Congreso, AEA expresó recientemente en un comunicado que “para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado”.

La iniciativa pretende consolidar un espacio de interacción permanente “de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”.

Quién es Alejandro Lastra, el nuevo presidente de AEA El futuro presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Alejandro Lastra, actualmente es director de Regulación y Asuntos Públicos de Movistar-Telefónica. Este cargo lo mantendrá hasta fin de mes y luego dará paso a su nueva responsabilidad al frente de AEA.

Lastra es abogado y en este momento, acumula más de una década en distintos roles de la compañía de telefonía, donde tuvo un primer paso como director de Legales entre 2003 y 2007. Luego tuvo un impasse de cinco años en los que se desempeñó en IBM con la misma función. En 2013 retornó a Telefónica.

Esta renovación, que se formalizará al concluir sus responsabilidades privadas a fines de marzo, es clave para la entidad que agrupa a los dueños de las empresas más potentes del país, marcando una nueva estrategia ante un escenario económico complejo. En AEA participan personalmente los titulares de las empresas más importantes del país en el análisis de políticas públicas de interés general, entre los que están Luis Pagani del Grupo Arcor, Paolo Rocca de Techint, Marcos Galperín de Mercado Libre. Los miembros de la Asociación dirigen empresas que, en conjunto, emplean a 240.000 personas.