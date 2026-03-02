Comienza la venta de entradas para el show de Ricky Martin en Argentina: cómo y dónde conseguirlas + Seguir en









El artista volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Ricky vuelve a tres años de su último show.

Ricky Martin vuelve a la Argentina con su imponente gira mundial Ricky Martin Live 2026. Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.

El tour comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su gran parada en Argentina el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, donde el artista volverá a encontrarse con el público argentino en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Ricky Martin en Argentina Preventa exclusiva con tarjetas Santander desde hoy lunes 2 de marzo a las 12hs y hasta 6 cuotas sin interés. La venta general comienza una vez agotada la preventa exclusiva, a partir de allí se podrá pagar con todos los medios de pago. Entradas a la venta únicamente a través de www.allaccess.com.ar.

RM BA Feed1080x1080 02-25 copia Precios y ubicaciones para el show de Ricky Martin en Argentina VIP Platino $250000 + Service Charge

VIP Oro $220000 + Service Charge

VIP $180000 + Service Charge

Campo de Pie $99000 + Service Charge

Plateas $120000 + Service Charge

Plateas Pref. $150000 + Service Charge RM BA INFO Feed 2 Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volverá a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.

El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

Más que un concierto, esta nueva gira se presenta como una verdadera celebración del legado, la vigencia artística y la constante evolución de una de las figuras más influyentes e insustituibles de la música latina a nivel mundial.