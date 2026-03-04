El estreno de HBO Max que millones de padres estaban esperando este 2026 + Seguir en









La serie animada sigue la vida de Peppa y su familia, combinando humor, amistad, juegos y valores como el respeto y la solidaridad.

La temporada 11 presenta a Evie, la hermana menor de Peppa. Crédito: Freepik

Después de años de acompañar a familias y niños pequeños, "Peppa Pig" regresó con una nueva temporada a HBO Max y Discovery Kids.

La entrega 11 de esta serie animada, disponible de forma completa en la plataforma de streaming, viene con más energía y grandes cambios, como la llegada de Evie, una bebé que promete transformar todo con su ternura, y que George, el hermano de nuestra protagonista, tiene pérdida auditiva moderada.

Sin dudas, una trama llena de contenido fresco, alegría y transformaciones que traen muchas reflexiones para el público infantil. ¡Descubríla!

De qué trata Peppa Pig, la exitosa serie infantil "Peppa Pig" es una serie animada británica creada por Neville Astley y Mark Baker, dirigida principalmente a niños en edad preescolar.

La protagonista es Peppa, una cerdita que vive con su familia: su hermanito George, Mamá Pig y Papá Pig. La mayoría de las historias se desarrollan en ambientes cotidianos para el público infantil: su casa, la escuela o los lugares a los que salen de visita, ofreciendo relatos cortos llenos de humor, aprendizaje, amistad y curiosidad.

A lo largo de sus temporadas, la producción logró conectar con audiencias de distintas partes del mundo gracias a situaciones que, aunque son sencillas, reflejan las experiencias cotidianas de los más chicos del hogar. HBO Max: tráiler de Peppa Pig HBO Max: elenco de Peppa Pig Peppa Pig: voz Lily Snowden-Fine, doblaje Auri Maya.

George: voz Oliver May, doblaje Abdeel Silva.

Mamá Pig: voz Morwenna Banks, doblaje Isabel Martiñón.

Papá Pig: voz Richard, doblaje Óscar Gómez.

Abuelo Pig: voz David Graham, doblaje José Lavat.

Abuela Pig: voz Frances White, doblaje Anabel Méndez.

Suzy Ovej: voz Meg Hall, doblaje Ixchel León.

Danny Perro: voz George Woolford, doblaje Said Rodríguez.