Ritchie Blackmore cumple 80 años: la guitarra virtuosa y misteriosa de Deep Purple

Antes de alcanzar la fama mundial, Blackmore curtió su talento en diversas bandas en los años sesenta, desde The Outlaws hasta Screaming Lord Sutch and the Savages , una experiencia que le proporcionó una base sólida y una versatilidad que más tarde se manifestaría en su sonido distintivo. Su destreza técnica y su oído para melodías pegadizas ya comenzaban a despuntar, anunciando la llegada de un guitarrista con un estilo único.

Al principio el sonido de la banda estaba centrado en el rock psicodélico, el progresivo y el pop de los años 1960. Su álbum debut, "Shades of Deep Purple", incluyó el sencillo "Hush", que tuvo bastante repercusión. Sin embargo sus siguientes trabajos no tuvieron el éxito esperado.

En esos primeros años, Jon Lord era el líder y principal compositor del grupo, mientras que Blackmore sólo añadía algunos riffs. Blackmore, Lord y Paice decidieron cambiar la dirección musical de Deep Purple, por lo que destituyeron a Evans y Simper y les reemplazaron por Ian Gillan y Roger Glover.

Blackmore junto a Ian Gillan, Jon Lord, Roger Glover y Ian Paice dieron vida a la formación conocida como "Mark II", esta alineación se convertiría en una fuerza imparable en la escena del hard rock, definiendo el género con álbumes seminales como "In Rock" y "Machine Head".

deep-purple-1972.jpg "Mark II", la formación más popular de Deep Purple.

El sonido inconfundible de Deep Purple era una amalgama poderosa del virtuosismo de Blackmore en la guitarra, la voz potente de Gillan y la solidez rítmica de la banda. Temas como "Highway Star", "Black Night" y "Space Truckin'" se convirtieron en himnos generacionales, cimentando la reputación de Blackmore como uno de los guitarristas más influyentes y respetados del planeta.

A pesar del éxito, la intensa química musical no siempre se tradujo en armonía personal. A lo largo de los años, las tensiones internas dentro de Deep Purple se hicieron notorias, especialmente entre Blackmore y Gillan. Sus visiones musicales divergentes y sus personalidades fuertes llevaron a varias idas y venidas de ambos miembros, marcando diferentes épocas en la historia de la banda.

La relación de Blackmore con sus ex compañeros, en general, ha sido descrita como distante y, en ocasiones, conflictiva. A pesar del legado imborrable que construyeron juntos, las reuniones esporádicas de la formación clásica siempre estuvieron envueltas en un aura de incertidumbre y tensión, alimentando la leyenda de un genio musical con una personalidad compleja.

El rugido del lago: la génesis de "Smoke on the Water"

Entre el vasto catálogo de Deep Purple, una canción resuena con una fuerza icónica particular: "Smoke on the Water". Este himno del rock, con su riff de guitarra inconfundible y repetitivo, se ha convertido en sinónimo del género y en una pieza fundamental para cualquier aspirante a guitarrista. La historia detrás de su creación es tan fascinante como la propia canción.

Durante una estancia de la banda en Montreux, Suiza, para grabar su álbum "Machine Head", un incendio en el casino local, provocado por una bengala lanzada durante un concierto de Frank Zappa, llenó el cielo con una densa humareda sobre el lago Lemán. Este evento surrealista inspiró a los miembros de la banda, con Blackmore creando el riff memorable casi por casualidad durante una prueba de sonido. La letra, escrita posteriormente por Gillan, narra los acontecimientos de esa noche fatídica, transformando un incidente caótico en una obra maestra atemporal que continúa electrizando a audiencias de todo el mundo.

La simplicidad y la potencia del riff de Blackmore demostraron su habilidad para crear melodías memorables y perdurables con una economía de notas asombrosa.

Rainbow, y las idas y vueltas con Deep Purple

Tras una primera salida de Deep Purple en 1975, Blackmore no tardó en forjar un nuevo camino musical con la creación de Rainbow. Esta banda se convirtió en un vehículo para su visión artística, permitiéndole explorar un sonido más melódico y a menudo con influencias clásicas, a la vez que mantenía la potencia del hard rock.

A lo largo de los años, Rainbow contó con una sucesión de vocalistas talentosos, incluyendo a Ronnie James Dio, Graham Bonnet y Joe Lynn Turner, cada uno aportando su propio estilo a la música de la banda. Álbumes como "Rising", "Long Live Rock 'n' Roll" y "Difficult to Cure" son considerados clásicos del género, presentando la inconfundible guitarra de Blackmore en temas épicos como "Stargazer", "Man on the Silver Mountain" y "Since You Been Gone". La capacidad de Blackmore para crear riffs memorables y solos virtuosos, combinada con la potencia vocal de sus diferentes cantantes, consolidó a Rainbow como una fuerza importante en la escena del rock.

ritchie-blackmore.jpg Ritchie Blacmore, uno de los guitarristas más influyentes del rock.

En 1984, Blackmore y Glover (desde 1980 parte de la banda) disolvieron Rainbow para reformar Deep Purple junto a Jon Lord, Ian Paice e Ian Gillan. El primer álbum tras la reunión del grupo fue "Perfect Strangers", publicado ese mismo año; al que siguió "The House of Blue Light" en 1987. Durante la gira promocional, el guitarrista fue reacio en varias ocasiones a tocar su canción insignia, "Smoke on the Water". Por otro lado, su relación con Gillan volvió a tensarse, tras discusiones, despidos y regresos Blackmore abandonó definitivamente la banda en 1993.

Tras su partida definitiva de Deep Purple, Blackmore no se detuvo en su búsqueda de nuevos horizontes musicales. En 1997, junto a la vocalista Candice Night, dio un giro radical a su sonido con la formación de Blackmore's Night. Este proyecto exploró la música renacentista y folk, mostrando una faceta completamente diferente del guitarrista. Con instrumentos acústicos, melodías etéreas y letras inspiradas en la historia y el folklore, Blackmore's Night demostró la versatilidad y la curiosidad musical de su líder.

En los últimos años, Blackmore ha mantenido viva su pasión por la música, alternando entre presentaciones esporádicas de Blackmore's Night y, para sorpresa de muchos, su regreso al rock con una nueva encarnación de Rainbow en 2016. Estas presentaciones revivieron clásicos de su época dorada, demostrando que la chispa y la maestría en la guitarra seguían intactas.

Al celebrar su octogésimo cumpleaños, Ritchie Blackmore se erige como una leyenda viva de la música. Su impacto en el rock es innegable, su legado como guitarrista innovador y compositor visionario impactó en guitarristas de la talla de Eddie Van Halen, Steve Vai, Yngwie Malmsteen o el argentino Walter Giardino, entre muchos otros.

Desde los riffs incendiarios de Deep Purple hasta las melodías evocadoras de Blackmore's Night, su viaje musical ha sido una constante exploración de sonidos y emociones.