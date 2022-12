Harry Styles confirma que hará un segundo River Plate en diciembre: cuándo salen las entradas

https://twitter.com/Harry_Styles/status/1496153435103801347 LOVE ON TOUR 2022. NEW DATES ADDED.



MEXICO CITY. NOVEMBER 24.

Public onsales begin Saturday, February 26.



BUENOS AIRES. DECEMBER 4.

Public onsales begin Wednesday, February 23. pic.twitter.com/0cQbshkPKy — Harry Styles. (@Harry_Styles) February 22, 2022

El artista, que ya había pasado por el país en 2018, iba a regresar en 2020 con un concierto en el Hípico pero, tal como ocurrió con toda la escena musical, la pandemia lo obligó a reconfigurar sus planes. De todas formas, la espera contribuyó a aumentar aún más la expectativa de sus fans ya que su visita cambió la locación: será en el Monumental del porteño barrio de Núñez.

Harry Styles.jpg

Styles, de 28 años, no solamente gozó del éxito de One Direction sino que expandió ese suceso a sus dos álbumes en solitario, publicados en 2017 y 2019: “Harry Styles” (2017), que contó con los hits "Sign of the Times", "Two Ghosts" y “Kiwi"; y, dos años más tarde, "Fine Line", con singles como "Watermelon Sugar" y "Adore You”.

El oriundo del condado de Worcestershire también se ha volcado a la actuación, con un papel en “Dunkerque” de Christopher Nolan en 2017 y otro como Eros en la reciente “Eternals”, luego del cual se espera que participe de más filmes de Marvel en el futuro. Y a sus inquietudes le añadió además el lanzamiento de una línea de productos para el cuidado personal.

https://twitter.com/Harry_Styles/status/1486988030208462850 LOVE ON TOUR 2022.



TICKETS ON SALE NOW. pic.twitter.com/7lMrVXaG4V — Harry Styles. (@Harry_Styles) January 28, 2022

Cuándo salen las entradas

Las entradas para la nueva fecha en Argentina en el marco de “Love On Tour” se pondrán a la venta este miércoles desde las 10 a través de la plataforma All Access.