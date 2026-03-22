River le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y sumó su tercera victoria consecutiva + Seguir en









En un partido protagonizado por el VAR, el equipo de Eduardo Coudet volvió a sumar de a tres aunque sufrió sobre el final. Gonzalo Montiel de penal y Maximiliano Salas fueron los goleadores del encuentro.

En un partido protagonizado por el VAR, el equipo de Coudet volvió a sumar de a tres.

River se impuso 2 a 0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Millonario sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato tras la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet.

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El encuentro tuvo al VAR como protagonista, con jugadas que debieron ser revisadas. Tras un primer tiempo en donde ninguno se sacó diferencias, en el complemento el árbitro Nazareno Arasa anuló un gol de Tomás González para los locales. Minutos más tarde, se abrió el marcador tras un gol de penal de Gonzalo Montiel que fue sancionado por el VAR.

Si bien en el desarrollo del partido River dominó la posesión, mostró dificultades para juntar pases y generar peligro en campo rival. Sobre el cierre del encuentro, Coudet realizó cambios defensivos que obligaron al equipo a replegar y aguantar el partido ante un Estudiantes de Río Cuarto que intentaba llegar al arco de Santiago Beltrán.

Sin embargo, tras una excelente asistencia de Juan Fernando Quintero desde atrás de mitad de cancha, el delantero Maximiliano Salas sentenció el resultado tras una corrida mano a mano con el arquero.

Embed - RIVER se llevó una nueva victoria de Córdoba | #Estudiantes (RC) 0-2 #River | Resumen De esta manera, el Millonario marcha puntero con 20 puntos junto a Independiente de Rivadavia en la Zona B, mientras que los locales siguen en el último lugar. Luego de la fecha FIFA River recibirá a Belgrano de Córdoba en el Monumental, mientras que el conjunto cordobés viajará a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi.

Las formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y River Estudiantes Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Matías Valenti; Ciro Rosané, Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Gabriel Alanís y Martín Garnerone. Dt: Gerardo Acuña River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván, Joaquín Freitas, Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. Dt: Eduardo Coudet Árbitro: Nazareno Arasa Árbitro asistente 1: Gabriel Chade Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque VAR: Salomé Di Iorio AVAR: Lucas Germanotta

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