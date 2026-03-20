El guitarrista de AC/DC Stevie Young fue dado de alta y ya se prepara para los shows en River

El músico de 69 años salió del Sanatorio Mater Dei, apenas un día después de haber sido ingresado. Desde la productora de los shows indicaron que "está esperando con entusiasmo subirse al escenario" para las tres fechas previstas en River.

El guitarrista de AC/DC Stevie Young fue dado de alta este viernes y ya se prepara para los próximos shows de la banda en el estadio River Plate los próximos lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo. Su internación generó preocupación entre los fans pero desde su círculo señalaron que está "entusiasmado" por subirse al escenario.

El músico británico, de 69 años, salió caminando de la clínica Sanatorio Mater Dei , apenas un día después de haber sido ingresado tras arribar desde Chile. Por el momento, no trascendieron detalles sobre los motivos de la internación, lo que alimentó la preocupación.

Sin embargo, la productora DF Entertainment, a cargo de los shows en River, publicó un comunicado en redes sociales que buscó llevar tranquilidad sobre la salud del guitarrista como sobre el futuro inmediato de los shows.

“Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución fue ingresado en un hospital local donde se le realizaron todas las pruebas necesarias”, señalaron.

Además, indicaron que el músico se encontraba de buen ánimo y que " está esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes ”. Así, no solo se despejaron las dudas sobre su estado de salud, sino que también se confirmó que los esperados conciertos en River siguen en pie .

Steve Young Young salió caminando Mater Dei y se mostró animado para los próximos shows de la banda.

Internaron en Buenos Aires a Stevie Young, guitarrista de AC/DC

Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado en un hospital de Buenos Aires luego de presentar un malestar tras su llegada al país. La información fue confirmada por un portavoz oficial de la banda, que llevó tranquilidad sobre su estado de salud en la previa de los shows programados en el estadio de River Plate.

Según el comunicado oficial, el músico no se sentía bien al llegar al país, por lo que fue ingresado de manera preventiva a un hospital para realizarle una serie de estudios. Actualmente, se encuentra bien y de buen ánimo, agregaron desde la banda, "esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes".

La banda tiene previstas tres presentaciones en el estadio de River Plate los días 23, 27 y 31 de marzo, en el marco de su gira mundial “Power Up Tour”. Los recitales ya se encuentran completamente agotados, lo que confirma la alta expectativa por el regreso del grupo al país.