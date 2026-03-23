Eruca Sativa será la banda telonera de AC/DC en Argentina 2026: horarios y accesos

La grilla oficial suma a un trío local potente antes del histórico regreso. Guía clave para moverse y no quedar afuera del show.

La vuelta de AC/DC a Buenos Aires ya venía generando ruido, pero en las últimas horas se confirmó un dato que suma expectativa: Eruca Sativa abrirá los conciertos en el estadio de River Plate. La noticia cayó bien entre fans que pedían presencia nacional en una fecha de peso internacional.

El recital del 23 de marzo en el Estadio Monumental aparece como uno de los eventos más convocantes del año. Entradas agotadas , producción a gran escala y una logística que exige planificación previa para evitar demoras o confusiones.

Mientras tanto, también circulan dudas sobre la salud de uno de los integrantes del grupo , Stevie Young. La previa combina entusiasmo con cierta cautela, en un contexto donde cada detalle importa para que el espectáculo salga redondo.

La banda australiana vuelve a pisar suelo argentino después de varios años, con una serie de conciertos en el estadio de River Plate. El show del 23 de marzo será el primero de esta etapa, con un despliegue técnico de alto nivel : pantallas gigantes, torres de sonido y una puesta pensada para estadios.

El repertorio, según anticipos de la gira, incluiría clásicos como Back in Black, Highway to Hell y Thunderstruck. Aun así, siempre hay margen para sorpresas. El orden final de temas suele variar , algo habitual en este tipo de producciones.

La expectativa es alta no solo por el regreso, sino por el contexto, ya que una generación que creció con la banda y otra más joven que los verá por primera vez. Esa mezcla suele darle un clima particular a los recitales en River.

ACDC en Argentina

Eruca Sativa, banda telonera

La elección de Eruca Sativa como apertura no parece casual. El trío formado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera viene consolidando una carrera con identidad propia, combinando potencia rockera y técnica sólida.

Para muchos, será una oportunidad de mostrarse ante un público masivo que quizás no sigue de cerca la escena local. Para otros, un reconocimiento lógico a años de recorrido. En cualquier caso, el desafío es grande: abrir para una banda histórica implica tiempos acotados y una audiencia exigente.

Eruca Sativa.jpg PH: Nora Lezano

¿Cómo sigue la salud de Stevie Young en la previa del primer recital?

El guitarrista de AC/DC Stevie Young fue dado de alta este viernes y pudo prepararse junto a la banda para los shows. Su internación generó preocupación entre los fans pero desde su círculo señalaron que está "entusiasmado" por subirse al escenario.

El músico británico, de 69 años, salió caminando de la clínica Sanatorio Mater Dei, apenas un día después de haber sido ingresado tras arribar desde Chile. Por el momento, no trascendieron detalles sobre los motivos de la internación, lo que alimentó la preocupación.

Sin embargo, la productora DF Entertainment, a cargo de los shows en River, publicó un comunicado en redes sociales en el que señalaron que “al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución fue ingresado en un hospital local donde se le realizaron todas las pruebas necesarias”.

AC/DC en River: horarios y accesos

Según la información difundida por la organización, las puertas del estadio abrirán con varias horas de anticipación. Se recomienda llegar temprano, especialmente para quienes tienen ubicaciones en campo. Los accesos estarán divididos por sectores, con ingresos diferenciados para plateas y campo. También habrá controles de seguridad estrictos, por lo que conviene evitar llevar objetos no permitidos para no demorar el ingreso.

ACDC 1980

En cuanto a los horarios, Eruca Sativa será la encargada de abrir la jornada, seguida por el plato principal. Como suele pasar en estos eventos, la puntualidad puede variar algunos minutos, pero el cronograma general ya está definido.

Las puertas del Estadio Monumental abrirán a partir de las 16. A las 18.45 tocará Eruca Sativa y a las 19.30, el grupo estadounidense The Pretty Reckless. El tanto el show principal de AC/DC comenzará a las 21.