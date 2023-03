Robert Pattinson está en Argentina y fue visto en una reconocida parrilla

La pareja lleva junto 5 años, Waterhouse ha reflexionando recientemente sobre su relación con el actor, admitiendo durante una entrevista con The Sunday Times Style : “Estoy sorprendida de estar tan feliz con alguien durante casi cinco años”.

Lo más largo que la pareja ha estado separada ha sido durante dos meses, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta sus apretadas agendas. Waterhouse protagoniza la serie de Amazon Prime Video, “Daisy Jones & The Six” y reveló que trató de que su novio la ayudara con la audición. “Rob definitivamente no está recibiendo consejos míos sobre actuación, pero por supuesto intentaré que me ayude con una audición antes de que se duerma en el sofá”, dice ella.