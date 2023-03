Daisy Jones and The Six, la serie que tenés que ver si te gusta la música Por Matias Reynoso







La serie que puede verse en Amazon Prime Video esta basada en la novela homónima de la autora Taylor Jenkins Reid.

Si te gusta la música, particularmente el rock, Daisy Jones ante The Six es la serie que deberías estar viendo. La producción basada en la novela homónima de la autora Taylor Jenkins Reid ya tiene sus primeros seis capítulos disponibles en Amazon Prime Video.

La serie nos sumerge al ambiente musical de los 70 en Estados Unidos, particularmente en California, con la banda ficticia The Six, quienes por azares del destino, se cruzan con Daisy Jones. Daisy es una particular joven que en un ambiente dominado por hombres quiere ser considerada como una verdadera cantautora, por otro lado Billy Dunne es el líder de The Six, ambas personalidades no tardarán en chocar por el rumbo que tomará la banda.

La serie al igual que la novela, transcurre en dos líneas temporales. Incluye una entrevista en el presente, años después de la separación de la banda. Esto da la sensación de estar viendo a la historia de Daisy Jones and The Six como si fuera la historia de una banda real. Es interesante ver cómo cada miembro de la banda recuerda los hechos y cómo algunos eligen sus propias verdades.

Es un complicado viaje hacia el éxito, cargado de drama, romance, traiciones, drogas, alcohol y rock and roll.

Daisy Jones & The Six - Tráiler oficial _ Prime Video.mp4 Amazon Prime Video Elenco de Daisy Jones and The Six Riley Keough, quien apareció en Mad Max: Fury Road y es nieta de Elvis Presley, protagoniza la serie como Daisy Jones, Sam Claflin es Billy Dunne líder de The Six, la argentina Camila Morrone interpreta a Camila esposa de Billy. El resto de la banda se compone con Suki Waterhouse como Karen, Sebastian Chacon como Warren, Josh Whitehouse como Warren y Will Harrison como Graham Dunne. Completan el elenco Tom Wright, Nabiyah Be y Timothy Olyphant. Curiosidades de Daisy Jones and The Six La historia de la novela y la serie se inspira ligeramente en la banda Fleetwood Mac y en la legendaria cantante Stevie Nicks .

y en la legendaria cantante . Los protagonistas de la serie aprendieron a tocar sus instrumentos de verdad, tanto Keough como Clafin grabaron las voces de las canciones.

El álbum "Aurora" que Daisy Jones and The Six componen durante la serie se encuentra disponible en Spotify .

. Daisy Jones and the Six se convirtió en la primera banda ficticia en encabezar las listas de iTunes con el lanzamiento de su álbum "Aurora". El álbum fue directamente al número 1 tras su lanzamiento.

con el lanzamiento de su álbum "Aurora". El álbum fue directamente al número 1 tras su lanzamiento. Los títulos de los episodios son todas canciones de rock clásico. Para ver si te gustó... Almoust Famous (Casi famosos) de Cameron Crowe

(Casi famosos) de Walk the Line (Johnny & June: Pasión y Locura) de James Mangold

(Johnny & June: Pasión y Locura) de Taking Woodstock (Bienvenidos a Woodstock) de Ang Lee

(Bienvenidos a Woodstock) de Still Crazy (Siempre Locos) de Brian Gibson Dónde ver Daisy Jones and The Six Daisy Jones and The Six esta disponible en Amazon Prime Video serán 10 capítulos en total de los cuales los primeros 6 ya están disponibles. Estrena nuevos episodios todos los viernes.

