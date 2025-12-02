Robert Plant vuelve a la Argentina con un show en el Gran Rex: cuándo será y dónde comprar las entradas + Seguir en









El legendario vocalista de Led Zeppelin regresa al país tras una década para presentar Saving Grace en un show exclusivo el próximo año.

Robert Plant regresa a Buenos Aires con un show íntimo centrado en su nuevo álbum Saving Grace. DF Entertainment

Robert Plant anunció su regreso al país después de diez años para presentar Saving Grace, su nuevo álbum, en una función única e íntima el 10 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex. El histórico cantante de Led Zeppelin llegará junto a su nueva banda, encabezada junto a la vocalista Suzi Dian.

Cuándo salen a la venta las entradas Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 3 de diciembre desde las 10:00, únicamente a través de TuEntrada.com, con cualquier medio de pago. Será la primera llegada oficial del artista desde su show en 2012 en el Luna Park.

ROBERT_PLANT-ANUNCIO-1_1 Un regreso esperado y una nueva etapa musical Robert Plant vuelve a la Argentina con RUGIDO DE OTOÑO, un show que lo muestra en su faceta más íntima y renovada. Presentará Saving Grace, su nuevo disco de espíritu folk y raíces profundas, acompañado por Suzi Dian y una banda ajustada al detalle: Oli Jefferson, Tony Kelsey, Matt Worley y Barney Morse-Brown.

El anuncio llegó tras su reciente Tiny Desk Session, donde dejó ver el corazón de esta etapa: un sonido cálido, artesanal y directo, muy lejos de sus épocas de estadios. Aunque Plant ya había explorado la música de raíces junto a Alison Krauss (con quien ganó cinco GRAMMY), este proyecto representa un viaje más personal, grabado en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025.

Plant, que hoy apuesta por escenarios más íntimos, define esta etapa con una frase que lo atraviesa todo: “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música, la gente que la toca”. En el Gran Rex, esa búsqueda promete una noche única.

