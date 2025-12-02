Robert Plant vuelve a la Argentina con un show en el Gran Rex: cuándo será y dónde comprar las entradas

Robert Plant anunció su regreso al país después de diez años para presentar Saving Grace, su nuevo álbum, en una función única e íntima el 10 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex. El histórico cantante de Led Zeppelin llegará junto a su nueva banda, encabezada junto a la vocalista Suzi Dian.
Cuándo salen a la venta las entradas
Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 3 de diciembre desde las 10:00, únicamente a través de TuEntrada.com, con cualquier medio de pago. Será la primera llegada oficial del artista desde su show en 2012 en el Luna Park.
Un regreso esperado y una nueva etapa musical
Robert Plant vuelve a la Argentina con RUGIDO DE OTOÑO, un show que lo muestra en su faceta más íntima y renovada. Presentará Saving Grace, su nuevo disco de espíritu folk y raíces profundas, acompañado por Suzi Dian y una banda ajustada al detalle: Oli Jefferson, Tony Kelsey, Matt Worley y Barney Morse-Brown.
El anuncio llegó tras su reciente Tiny Desk Session, donde dejó ver el corazón de esta etapa: un sonido cálido, artesanal y directo, muy lejos de sus épocas de estadios. Aunque Plant ya había explorado la música de raíces junto a Alison Krauss (con quien ganó cinco GRAMMY), este proyecto representa un viaje más personal, grabado en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025.
Plant, que hoy apuesta por escenarios más íntimos, define esta etapa con una frase que lo atraviesa todo: “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música, la gente que la toca”. En el Gran Rex, esa búsqueda promete una noche única.
