Robert Plant reveló por qué rechazó participar del concierto despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

El exlíder de Led Zeppelin se refirió al emblemático espectáculo de despedida y dijo que es como "hacer un estadio de fútbol con algunos viejos amigos".

Robert Plant reveló el motivo por el que rechazó una invitación al último concierto en vivo de Ozzy Osbourne , el concierto "Back To The Beginning" de Black Sabbath .

El pionero del heavy metal Ozzy murió el mes pasado a los 76 años, poco después de subir al escenario para su último espectáculo en vivo en el gran evento "Back To The Beginning" en Birmingham el 5 de julio, al que asistió una gran cantidad de miembros de la realeza del rock.

El ex líder de Led Zeppelin le dijo a la revista Mojo que, si bien Tony Iommi le extendió una invitación, la rechazó en ese momento, sin especificar si le pidieron que actuara en el concierto, solo dijo que le pidieron que "asistiera".

Hablando con la publicación sobre su próximo álbum con Saving Grace , que la banda celebrará con una gira por Europa y América del Norte esta primavera, y arrojó luz sobre su intención de alejarse de los lugares a gran escala en la próxima gira.

“Para mí”, explicó, “porque he pasado de un Live Aid muy cuestionable al O2, a Obama, a la Casa Blanca y a todo eso, me sentí beatificado. Sentí la necesidad de hacer esto: Saving Grace simplemente necesitaba ascender en gloria, como diría Mavis [Staples]. Tenemos que tener mucho cuidado ahora para asegurarnos de que se mantenga más cerca de Bert Jansch que de Axl Rose”, dijo.

Continuó destacando su sensación de mayor "libertad" para tocar en salas más pequeñas con Saving Grace, lo que podría haber influido en su decisión de rechazar "Back to the Beginning". El emblemático concierto fue visto por millones de personas en todo el mundo y aproximadamente 40.000 asistentes se presentaron en Villa Park. Plant aparentemente se refirió a la actuación como "una experiencia en el estadio de fútbol con viejos amigos".

"Los conciertos son lo suficientemente pequeños como para que si nadie quiere ir, no sea el fin del mundo. Así que, con esa actitud despreocupada, relajada, como se llame —¡suicida!—, en lugar de ir al estadio de fútbol con viejos amigos, ahí estaba: éramos libres. Podíamos divertirnos".

“Le dije: Tony, me encantaría ir, pero no puedo”, dijo Plant. “Simplemente no puedo. No digo que prefiera estar con Peter Gabriel o Youssou N'Dour, pero no sé nada de lo que está pasando en ese mundo ahora mismo, en absoluto. No lo denuncio, no tengo nada en contra”. “Es que encontré otros lugares que son tan ricos”.

Saving Grace tiene previstos conciertos en Nueva York, Vancouver, Chicago, Los Ángeles y otros lugares a finales de este año, con cuatro conciertos íntimos en Londres programados para el próximo mes.