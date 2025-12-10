Las exportaciones de café de Brasil a China crecieron más de un 30% en 2025 pese a los aranceles de EEUU

El dato surgió del Consejo de Exportadores de Café de Brasil. El número mantiene al gigante chino entre los diez mayores destinos de este producto brasileño.

Las exportaciones de café de Brasil hacia China crecieron 30,42 % entre enero y noviembre de 2025. Esto consolida al país asiático como el décimo mayor comprador del grano, informó este martes el Consejo de Exportadores de Café (Cecafé) .

La entidad detalló en un informe que Brasil envió al país asiático 1.042.980 sacos de 60 kilogramos en los primeros 11 meses de 2025 , frente a los 799.722 sacos del mismo período del año pasado. Esto lo mantiene al gigante chino entre los diez mayores destinos de este producto brasileño.

El crecimiento interanual de China, principal socio comercial de Brasil desde 2009, se dio incluso en un escenario de caída general de los embarques y del impacto arancelario del 50% aplicado por EEUU entre agosto y noviembre al café brasileño.

En el acumulado del año, la nación sudamericana exportó 36,86 millones de sacos de café. Este número representa una disminución de 21% en comparación con los 46,65 millones de sacos de igual período de 2024.

No obstante, los ingresos en dólares aumentaron 25,3%, desde u$s11,37 millones hasta u$s14,25 millones, impulsados por precios internacionales aproximadamente 50% más altos.

El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, señaló en un comunicado que la caída del volumen "era esperada después del récord histórico de 2024 y de la menor disponibilidad del producto este año".

eeuu aranceles Desde Cecafé indicaron que el desempeño fue afectado por "los casi cuatro meses del tarifazo del 50%" de EEUU. Depositphotos

Así, sostuvo que el desempeño también fue afectado por "los casi cuatro meses del tarifazo del 50%" de EEUU y "por las dificultades para embarcar debido al rezago de la infraestructura portuaria del país".

Entre agosto y noviembre, cuando estaba vigente dicho arancel, las exportaciones brasileñas de café hacia ese mercado cayeron 54,9%, pasando de 2,91 millones de sacos en 2024 a 1,31 millones de sacos este año, indicó la Cadena Global de Televisión de China (CGTN).

Ferreira indicó que las operaciones comerciales con EEUU empezaron a normalizarse, aunque advirtió que el café soluble, que representa el 10% de las exportaciones brasileñas a ese país, sigue sujeto al arancel del 50%.

