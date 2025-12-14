El hijo de Jair Bolsonaro advirtió sobre la salud de su padre en prisión: "Podría morir" + Seguir en









Carlos Bolsonaro difundió imágenes de su padre Jair Bolsonaro mientras duerme y aseguró que los episodios que padece implican un “riesgo real para su salud”, ahora agravado por la cárcel.

Carlos Bolsonaro difundió un video en el que se ve al expresidente Jair Bolsonaro mientras duerme y padece episodios de hipo, que su hijo calificó como un riesgo para su salud.

Carlos Bolsonaro difundió un video en redes sociales en el que expuso el estado de salud de su padre, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y advirtió que su cuadro podría agravarse en prisión. En las imágenes, mostró episodios que (según afirmó) requieren atención médica permanente y representan un riesgo serio.

La publicación fue realizada en la cuenta de X (antes Twitter) de Carlos Bolsonaro y generó preocupación entre seguidores y detractores del exmandatario. En el registro audiovisual, se observa a Jair Bolsonaro mientras duerme y atraviesa episodios persistentes de hipo, una condición que su hijo describió como peligrosa en el contexto de su estado general y su situación judicial actual.

jair bolsonaro X: @CarlosBolsonaro La advertencia pública de su hijo Carlos Bolsonaro alertó que estos episodios no son menores y remarcó que su padre necesita “cuidados médicos continuos”. En ese sentido, sostuvo que el cuadro representa “un riesgo real para su salud”, especialmente si se combina con el reflujo constante que padece el expresidente. Según explicó, esa condición podría derivar en complicaciones graves si no es tratada de manera adecuada.

En el mensaje que acompañó el video, el hijo del exmandatario fue aún más contundente al señalar que, en caso de aspirar contenido gástrico mientras duerme, “podría morir por el aumento gradual de la presión que ha estado experimentando”. La frase encendió las alarmas y rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación.

El motivo detrás de la difusión del video Carlos Bolsonaro también explicó por qué decidió hacer públicas las imágenes. Reconoció que, en un primer momento, no tenía la intención de divulgar el video, pero afirmó que optó por hacerlo para dejar constancia del estado de salud de su padre y exponer la situación ante la opinión pública. Según expresó, su objetivo fue documentar un cuadro que considera delicado, especialmente en el contexto de la detención.

Jair Bolsonaro AP La difusión del material se produjo en medio de un escenario de alta tensión política y judicial en Brasil, donde cada novedad vinculada al expresidente genera repercusiones inmediatas. El estado de salud de Jair Bolsonaro se suma así a los debates en torno a su situación legal y las condiciones en las que cumple su condena. La situación judicial de Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro, de 70 años, cumple una condena de 27 años de prisión por haber intentado un golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su detención marcó un punto de inflexión en la política brasileña y mantiene al exmandatario en el centro de la escena pública. En ese contexto, el video difundido por su hijo reavivó la discusión sobre su estado físico y las condiciones de su encarcelamiento, mientras crece la atención sobre posibles implicancias médicas y legales derivadas de su salud.