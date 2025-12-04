Brasil: murió un hombre tras un accidente mientras levantaba pesas en un gimnasio + Seguir en









La víctima, Ronald Montenegro, de 42 años, no resistió las lesiones tras desplomarse bajo el peso que levantaba. Era una figura clave en la cultura local.

El accidente quedó registrado y se volvió viral en las redes.

Brasil quedó conmocionado por la muerte de Ronald Montenegro, un hombre de 42 años que se desplomó mientras hacía press de banca en un gimnasio de Olinda, en un accidente que se volvió viral. Según las imágenes, no logró sostener el peso y, pese a los intentos de auxilio inmediato, no pudo ser estabilizado.

Las imágenes del siniestro se difundieron ampliamente en redes y permitieron identificar a Montenegro, reconocido por su participación en la cultura local. En el video se observa que el deportista no pudo contener la barra y cayó con el peso sobre su pecho y cuello, lo que generó heridas de extrema gravedad.

La víctima fue trasladada consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA), pero llegó en paro cardiorrespiratorio y no logró sobrevivir. Según detallaron, levantaba 30 kilogramos por lado, más los 15 kilos aproximados de la barra.

Porque un brasilleño de 55 años murió tras un fatal accidente en un gimnasio: una barra de pesas se le cayó encima y lo golpeó en el pecho durante un ejercicio. pic.twitter.com/KbrDJjpvSS — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 4, 2025 Montenegro era una figura importante en la preservación de los icónicos muñecos gigantes, elementos centrales del histórico carnaval de Olinda. Su labor era considerada clave para mantener viva esa tradición cultural.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar si en el gimnasio se cumplieron los protocolos de seguridad o si existió algún tipo de negligencia que pudiera haber contribuido al trágico desenlace.

