Día Mundial del Rock: los 5 discos más vendidos de la historia

Gracias a la repercusión que tuvo este acontecimiento, un año después se resolvió que el día de hoy sea declarado Día Mundial del Rock, tanto por el accionar de los músicos como por la llegada y la convocatoria que tuvo la iniciativa.

A continuación y a modo de celebración, un repaso por los discos de rock más vendidos de la historia.

Led Zeppelin IV - Led Zeppelin

image.png

Es el cuarto álbum de estudio del grupo inglés Led Zeppelin. Fue lanzado el 8 de noviembre de 1971 por Atlantic Recording Corporation. Fue producido por Jimmy Page, guitarrista del grupo, y grabado entre diciembre de 1970 y febrero de 1971.

Se trata de ocho canciones que demostraban el inmenso nivel de la banda, contiene canciones como: "Black Dog", "Rock And Roll" y "Stairway To Heaven". Lleva vendido más de 37 millones copias.

Rumours - Fleetwood Mac

image.png

Fue el undécimo álbum de estudio de la banda británica-estadounidense de rock Fleetwood Mac, grabado en 1976 y producido por la misma banda junto a Ken Caillat y Richard Dashut. Se publicó en febrero de 1977 a través de Warner Bros. Records. Pose canciones como: "Go Your Own Way", "Don't Stop", "Dreams" y "You Make Loving Fun". Lleva vendido más de 40 millones de copias.

The Dark Side of the Moon - Pink Floyd

image.png

Es el octavo álbum de estudio de la banda. Fue lanzado el 1 de marzo de 1973 en los Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido. The Dark Side of the Moon fue aclamado de forma casi unánime por la crítica y es considerado un trabajo seminal en la historia del rock y toda la música moderna a partir de su publicación, estableciéndose desde entonces como un auténtico hito de la música y la cultura popular.

Numerosas listas y rankings lo tienen privilegiadamente entre los mejores discos de todos los tiempos. Lleva vendido más de 45 millones de copias.

Bat Out of Hell - Meat Loaf

image.png

Es el álbum debut del cantante estadounidense Meat Loaf. Fue compuesto por el músico Jim Steinman y producido por el también cantante Todd Rundgren. Fue publicado el 21 de octubre de 1977 por Cleveland International. Su estilo musical está influenciado por la apreciación de Steinman del compositor clásico Richard Wagner, el productor Phil Spector y el cantautor Bruce Springsteen. Lleva vendido más de 47 millones de copias.

Back in Black - AC/DC

image.png

Es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC, lanzado en 1980. En este disco figura por primera vez como vocalista Brian Johnson, quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte. El disco entero es un tributo a Scott, desde su portada totalmente negra a la canción que le da nombre al álbum. A pesar de nunca haber llegado a la cima de los rankings el tiempo lo convirtió en álbum de rock más vendido de la historia y el tercero de la música en general. Lleva vendido más de 50 millones de copias.