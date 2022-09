Foo Fighters homenajeó a Taylor Hawkins con un show repleto de figuras

En el concierto encabezado por el líder del grupo Dave Grohl también participaron The Pretenders, el baterista de The Police Stewart Coppeland, Nile Rodgers, el líder de Queens of the Stone Age, el baterista de Metallica Lars Ulrich; Geddy Lee y Alex Lifeson, de Rush; y The Darkness.

Foo Fighter Wembley.jpg

Jornada

El espectáculo que se inició a media tarde y se extendió hasta la noche tuvo diversos momentos emotivos, especialmente cuando se interpretaron famosas canciones señaladas como las favoritas del baterista fallecido en marzo pasado, a los 50 años, en Bogotá, Colombia.

Así ocurrió cuando sonaron temas de David Bowie; cuando Violet, la hija de Grohl, abordó composiciones de Jeff Buckley o cuando subió al escenario el hijo de 16 años del propio Hawkins para interpretar "My Hero".

"Nadie podría hacerte sonreír, reír, bailar o cantar como Taylor", comentó al iniciar el concierto el anfitrión, quien cerró la jornada con una celebrada versión de "Everlong", tras agradecer a los presentes por "el amor a Taylor" que profesaron.

El homenaje pudo seguirse en directo a través de la plataforma Paraumont+ y del canal MTV, y tendrá una nueva edición el 27 de este mes en Los Ángeles en donde también se espera un gran desfile de figuras.

Foo Fighters.jpg

Los Ángeles

El show en los EEUU participarán Alanis Morissette, Miley Cyrus, miembros de Queen, Krist Novoselic de Nirvana, John Paul Jones, Pink, Nandi Bushell, Geddy Lee, Alex lifeson, Patrick Wilson y Mark King, entre otros.

El último concierto de Foo Fighters con Hawkins en la batería fue el 20 de marzo pasado en Argentina, en el marco del festival Loollapalooza. Allí el músico se destacó con su interpretación del clásico de Queen Somebody to love.