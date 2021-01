Grabaciones

=“Tenet (Original Motion Picture Soundtrack)”. Ludwig Goransson, WaterTower Music 4258.

Homenaje a Deep Purple, con Carlos Santana y otros

No hay discusión acerca de que “Machine Head” de Deep Purple es uno de los discos más influyentes de la historia del rock, pero en este homenaje hay sorpresas, empezando por el primer track, una rendición de “Smoke On The Water” en la guitarra de Carlos Santana, un virtuoso al que se conocía en

todo tipo de estilos dentro del latin rock y el jazz eléctrico, pero nunca nadie pensó que lo escucharía hacer propio el legendario riff de Ritchie Blackmore. Y no sólo lo hace muy bien, sino que lo toca sin dejar de ser Santana. En “Re-Macihned” hay otras joyitas, por ejemplo la formidable versión de Metallica del tema más suave del disco original, “When A Blind Man Cries”. Y también está el filoso Steve Vai junto a Glenn Hughes con una demoledora variación de “Highway Star”, tema que se repite a cargo de Chickenfoot, igual que “Smoke On The Water”, que tiene otra versión a cargo de los Flaming Lips. “Re-Machined” había salido en 2012 sin llamar mucho la atención, pero a fines del año pasado se reeditó en todos los formatos posibles, incluyendo un gran vinilo para coleccionistas.

D.C.

=“Re-Machined: A tribute to Deep Purple’s Machine Head”. Metallica, Carlos Santana, Steve Vay y otros. Eagle Rock Music 20289.