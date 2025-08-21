RÜFÜS DU SOL vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas







El trío electrónico ganador de un Grammy confirma su regreso a Buenos Aires con un show único en el Movistar Arena, el próximo 19 de febrero de 2026.

Tras deslumbrar como headliners en la histórica edición aniversario de Lollapalooza Argentina 2025, el trío electrónico ganador de un Grammy RÜFÜS DU SOL confirma su regreso a Buenos Aires con un show único en el Movistar Arena, el próximo 19 de febrero de 2026, producido por DF Entertainment.

Será una noche inolvidable en la que el grupo australiano, integrado por Jon George, James Hunt y Tyrone Lindqvist, traerá su inconfundible fusión de electrónica y emoción en vivo, con un repertorio que recorre los grandes himnos de su carrera y las canciones de su más reciente álbum Inhale / Exhale.

Cómo y dónde conseguir las entradas para RÜFÜS DU SOL en el Movistar Arena La venta para este show comenzará el miércoles 27 de agosto a las 13:00 horas, únicamente a través de movistararena.com.ar.

RUFUS_DU_SOL-ANUNCIO-FEED Reconocidos por transformar cada show en una experiencia inmersiva y sensorial, RÜFÜS DU SOL volverá a generar esa conexión única que los ha convertido en una de las propuestas más celebradas del mundo.

El regreso del trío a Buenos Aires llega en el marco de su gira más ambiciosa por Sudamérica, con presentaciones en Chile, Brasil y Colombia. La expectativa es enorme: su tour global agotó estadios en Norteamérica, Europa y Australia, incluyendo shows históricos en el Rose Bowl de Los Ángeles y el Rod Laver Arena de Melbourne.

Con más de 700.000 tickets vendidos en su última gira mundial, un Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica y colaboraciones que redefinen la música electrónica contemporánea, RÜFÜS DU SOL vuelve a Buenos Aires para reafirmar por qué son considerados uno de los shows en vivo más impactantes de la escena.

