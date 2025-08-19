Andrea Bocelli suma una fecha en el Hipódromo de San Isidro: cómo y dónde conseguir las entradas







Un acontecimiento imperdible para quienes desean vivir el magnetismo de una de las voces más extraordinarias de todos los tiempos en un entorno que promete ser tan majestuoso como emocionante.

El músico italiano suma una nueva fecha en el país.

A tan solo dos horas de ponerse a la venta, las entradas para el concierto de Andrea Bocelli en el Teatro Colón se agotaron, confirmando la enorme expectativa del público argentino. Pero la historia no termina ahí: el tenor italiano anuncia un nuevo show en Buenos Aires, en el Hipódromo de San Isidro el 18 de noviembre, con un repertorio diferente, actual y moderno, pensado para una audiencia multitudinaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras que la velada en el Colón estará dedicada a la ópera, lo lírico y lo clásico en un entorno íntimo e histórico, el concierto en el Hipódromo propone una celebración masiva de sus grandes éxitos y colaboraciones contemporáneas, con un despliegue visual y sonoro a la altura de uno de los artistas más admirados del mundo. Será una oportunidad para disfrutar a Bocelli en un formato distinto, con un setlist que por supuesto celebrará piezas clásicas y óperas, pero también cruzará fronteras en cuanto a género y reflejará su versatilidad artística.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro Las entradas para esta nueva fecha estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar desde el miércoles 20 de agosto a las 12:00 horas con todos los medios de pago. Un acontecimiento imperdible para quienes desean vivir el magnetismo de una de las voces más extraordinarias de todos los tiempos en un entorno que promete ser tan majestuoso como emocionante.

Andrea_Bocelli_HSI Con más de 90 millones de discos vendidos y más de 16 mil millones de streams, Andrea Bocelli ha compartido escenario con figuras como Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande, Karol G y Dua Lipa, entre muchos otros, confirmando su vigencia y capacidad de conectar con distintas generaciones. Su regreso a Buenos Aires no solo marcará una doble cita histórica, sino que ofrecerá dos experiencias complementarias: la intimidad del Colón y la energía expansiva del Hipódromo.