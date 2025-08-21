Bad Nerves llega a El Teatrito: cuándo y dónde conseguir las entradas







La banda elegida por Green Day para abrir su show en el Estadio Huracán el 3 de septiembre, llegará con su sideshow el sábado 6 de septiembre en El Teatrito.

La banda encargar de telonear a Green Day anuncia su propio show en Argentina.

Bad Nerves, la banda internacional elegida por Green Day para abrir su concierto del 3 de septiembre en el Estadio de Huracán (últimas entradas disponibles en www.livepass.com.ar) tendrá su propio sideshow íntimo en Buenos Aires el día sábado 6 de septiembre a las 20:00hs en El Teatrito (Sarmiento 1752).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las entradas para Bad Nerves en El Teatrito salen a la venta el viernes 22 de agosto a partir de las 12:00 a través de Passline. Si sos cliente BBVA Argentina, aprovecha 3 cuotas sin interés.

1080x1350_badnerves_RRSS Bad Nerves es un grupo de powerpop-rock and roll de 5 integrantes, provenientes de Essex, Reino Unido y estarán haciendo un repaso por sus álbumes “Bad Nerves” (2020) y “Still Nervous” (2024).

El quinteto ha citado a The Ramones y The Strokes como sus principales influencias, su propuesta es de canciones pop distorsionadas a una velocidad feroz y con melodías pegadizas.

La gira de Green Day por Sudamérica El 19 de mayo se confirmó que la gira comenzará el 24 de agosto en Bogotá, Colombia, para seguir el 27 del mismo mes en Lima, Perú, y el 30 en Santiago, Chile. Luego continuará por San Pablo, Brasil, el 7 de septiembre y finalizará el 15 del mismo mes en Asunción, Paraguay.

Cabe destacar que Green Day será una de las principales atracciones de The Town 2025, festival que tendrá lugar los días 6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre, en el Autódromo de Interlagos, en la capital de San Pablo, Brasil. De esta manera, los rumores apuntan a ese mes como el elegido por la banda para presentarse en Argentina.

Temas entradas

Música