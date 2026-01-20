Ruptura en la familia Beckham: el hijo mayor acusó a sus padres de arruinar el matrimonio con su esposa + Seguir en









El joven de 26 realizó varias publicaciones a través de las historias de Instagram donde se desahogó y detalló como sus padres intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.

La tensión en la familia Beckham estalló tras la publicación de un extenso mensaje en redes sociales de Brooklyn Beckham, hijo mayor de la pareja, quién acusó a sus padres de "intentar" arruinar su matrimonio y afirmó que descarta cualquier reconciliación con ellos.

“He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió Brooklyn y subrayó: “no quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”.

Familia Beckham Brooklyn Beckham realizó varias publicaciones a través de las historias de Instagram donde se desahogó y detalló como sus padres intentan sabotear su relación con su esposa. Qué fue lo que dijo Brooklyn Beckham Brooklyn describió una serie de incidentes que, en su opinión, demostraron la intención de su familia de sabotear su vinculo matrimonial. El primero ocurrió durante su boda, celebrada en 2022, cuando aseguró que “mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”, según escribió en la misma publicación. Añadió que, la misma noche, escuchó de su familia que Nicola “no es de sangre” y “no es familia”.

"Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, cuando ella estaba muy ilusionada con la idea de lucir su creación, lo que la obligó a buscar un vestido nuevo con urgencia", afirmó. También dijo que David y Victoria Beckham le habían "faltado al respeto" a su esposa y que no fue invitada a la fiesta de 50 años del exfutbolista en mayo.

La decisión del joven de exponer esas acusaciones se produjo después de meses de especulaciones, bloqueos en redes sociales y ausencias notorias de los Peltz Beckham en eventos o vacaciones familiares. La fractura familiar se manifestó nuevamente en el 50º cumpleaños de David Beckham, en 2025, cuando Brooklyn y Nicola, residentes en Los Ángeles, no asistieron a la celebración principal. Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham. Brooklyn abordó el episodio en su publicación, afirmando que viajó a Londres para el cumpleaños. “Esperamos en nuestra habitación de hotel tratando de organizar un momento íntimo con él. Rechazó todos nuestros intentos, salvo si era en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada rincón. Cuando finalmente accedió a verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada”. De esta manera, en la publicación, Brooklyn aseguró que para sus padres "la marca Beckham va primero. El 'amor familiar' depende de cuánto publiques en redes sociales o de qué tan rapido dejes todo para aparecer en una foto familiar”. Así, terminó su mensaje con una declaración sobre su vida actual: “Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.

